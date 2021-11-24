【台股龍捲風】陸股元宇宙大噴發亞信又漲停 第3代半導體嘉晶、光磊續漲接下來這族群要留意

市場對鮑爾連任後聯準會 (Fed) 提前升息的預期，美債殖利率續揚，金融股大放異彩，道瓊跌深反彈，留意日 KD 低檔何時黃金交。而科技股承壓，目前日 KD 死亡交叉，反映到台股的就是「金融」傳產強，電子較弱一些，但這是好現象啊！傳產悶很久了，也該讓它們賺一下了，電子休息一下，「喝了再上」。

外資買超 6.81 億元，投信賣超 14.84 億元，自營商買超 13.55 億，台股已漲 1824 點了，投信已連賣 5 天囉，要反轉了嗎？永誠投顧徐照興分析師表示，目前加權日 KD 死亡交叉，本來就要跌，周 KD 還是黃金交叉，所以波段仍多，壓回站在買方，其中又以中小型個股較強，主因 OTC 日 KD 還撐在 80 軸上 (高檔鈍化盤)！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/-fl_kHg-kZ0

矽晶圓：美光週五大漲後，目前仍在高檔震盪，帶動記憶體族群的南亞科 (4739-TW)，而同集團矽晶圓的台勝科 (3532-TW)，今日再度噴出長廷，自然又帶動合晶 (6182-TW) 漲停，及中美晶 (5483-TW) 環球晶 (6488-TW) 同步上攻，接下來同集團的宏捷科 (8086-TW)、朋程 (8255-TW) 搞不好震一震之後也會攻，讀者可自行留意連動性。

再來看美國的 TESLA，昨天回較深，但並未破壞多頭格局，對應看到台股的車電：

電池股的美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) ，高檔橫這個區間有一段時間了，融資有開始緩慢退出，籌碼開始安定，等的就是一根「帶量長紅」。

接下第三代半導體: 嘉晶 (3016-TW)，在 20MA 出現強力支撐下，以黑馬之姿 連續噴出，光磊 (2340-TW) 出現比價效應，接棒演出，也連續噴出，恭喜所有讀者，接下來富采 (3714-TW) 可開始留意，觀察 20MA 的支撐區！整流二極體: 強茂 (2481-TW) 本波較強，德微 (3675-TW) 、朋程 (8255-TW) 先看 20MA 反壓能不能站穩！

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：威盛 (2388-TW) 下、宏達電 (2498-TW) 上、位速 (3508-TW)、威鋒電 (6756-TW) 高檔震盪，中光電 (5371-TW) 上 、揚明光 (3504-TW) 下，還在調整基期，凌陽 (2401-TW) 集團的凌陽創新 (5236-TW) 及凌陽 (2401-TW) 震盪、換凌通 (4952-TW) 上漲，而聯發科 (2454-TW) 回測 10 日線後， 亞信 (3169-TW) 又漲停，類股內部輪動，非常漂亮，喜歡大規模操作題材股的人，可來 TG：https://t.me/imoney168

而有來拿「低軌衛星」資料的人，已先噴一波了，今天指標股昇達科 (3491-TW) 企圖再度突破新高，帶動系統電 (5309-TW)、台揚 (2314-TW) 上攻！另全訊 (5222-TW) 高檔震盪後， PA 三雄今天續拉全新 (2455-TW) 過高，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)，震盪壓回量縮就是機會。

近期隨者 5G、TESLA、元宇宙、低軌衛星等題材，大家賺翻了，那還有沒有新族群是有機會的，請大家留意「網通概念股」，今台通 (8011-TW)、建漢 (3062-TW) 大漲，智易 (3596-TW) 已震盪一段間可開始留意，美國基建的商機，相關個股都已放再 FB 社團。

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今日雖下跌 23 點，但車用，半導體設備、生技、傳產股表現不錯，代表資金還在場內，尋求機會，大家都有機會，好好把握第 4 季的行情。

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