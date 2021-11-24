聯成看好明年需求續揚 2023年DOP總產能將增逾2成

DOP(可塑劑)大廠聯成 (1313-TW) 今 (24) 日召開法說，看好明年市場需求持續成長，將啟動擴產計畫，以擴大市占率，維持 DOP 市場領先地位，2023 年 DOP 總產能將較今年大增超過 2 成。

目前聯成 DOP 年產能約 264 萬噸、PVC 約 65.4 萬噸、苯酐 65 萬噸。聯成表示，第四季將有遼寧盤錦 29 萬噸 DOP 新產能加入，明年再增加 32.6 萬噸，苯酐也會增加 7 萬噸，2023 年則會擴充 5 萬噸馬林酐產能，也就是說，2023 年集團總產能將增加約 70 萬噸，其中 DOP 總產能將達 326 萬噸。

在過去擴產效益逐步顯現下，聯成今年前三季營收達 601 億元，年增 7 成，其中 DOP 營收較去年同期大增近 1 倍。

展望明年，聯成表示，隨著疫苗施打率提高，對手套需求下滑，但膠皮布、玩具需求成長，互有消長，但整體來看，在疫情趨緩下，預期明年需求將持續成長，加上市場沒有新增產能，且在中國能耗雙控與環保政策下，部分不符要求的同業可能因此停工，聯成將受惠。

此外，因應綠色化學趨勢，聯成也持續開發環境友善的綠色環保低碳可塑劑，研發可生物降解塑膠，今年並推動碳捕捉及利用 (CCU) 專案，發展有助於實現碳中和的二氧化碳基化學品。聯成看好，在中國開始實施限塑令下，將刺激生物降解塑膠市場需求快速成長。