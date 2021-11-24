三星退出LCD市場 生產設備擬由中、印廠商接手

韓國面板廠為擺脫 LCD 削價競爭，包含三星、LGD 均宣布將退出 LCD 面板生產，轉攻 OLED 市場，雖然一度因面板需求回溫、價格走揚下，延後減產關廠時程，但據韓國媒體報導，三星已規劃將拆除的 LCD 產線設備出售給中國、印度廠商，其中又以京東方、華星光電呼聲最高。

三星多次延後 LCD 面板廠關廠計畫，主因是疫情意外帶動面板需求回溫，但隨著下半年 LCD 面板價格大幅下滑，市場預期，三星將在 2022 年完全結束 LCD 面板生產業務，並擴大與台灣、中國廠商在 LCD 上合作。

韓國媒體指出，三星 L7-2 工廠已轉作 6 代 OLED 產線，取代原有 LCD 電視面板產線，此外，三星也拆除 L8-1 工廠部分大尺寸 LCD 面板設備，預計將轉作為 QD-OLED 電視面板生產線，並計畫將拆除的 LCD 面板生產設備出售給中國或印度廠商。

除中國面板廠有意向三星購買 LCD 面板生產設備，市場認為，印度廠商也是潛在買家之一，主因是印度當局近年也有意推出獎勵政策，吸引國際顯示器大廠投資設廠，推進「印度製造」政策。

觀察各國面板廠動態，韓國、台灣面板廠在 2018 年面臨中國面板產能大舉開出、削價競爭壓力後，陸續調整營運策略，韓廠計畫逐步淡出 LCD 轉攻 OLED，台廠也不求產能擴充、轉攻高階產品，據研調機構 Omdia 統計，今年中國面板廠在全球面板供應市占估將達 63%，台廠則占 22%，持平去年，韓廠則因關閉產線占比將不及 1 成，僅達 9%。