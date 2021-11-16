〈上品將上市〉半導體需求增啟動擴產 明年增至少4成

半導體關鍵材料氟素樹脂設備及材料廠上品 (4770-TE) 今 (16) 日舉行上市前業績發表會，預計 12 月中旬掛牌上市，在半導體產業需求大增下，產能供不應求，下半年拍板再啟動擴產，明年整體產能將較今年提升至少 4 成；至於是否隨國內半導體大廠赴美國設廠，也在評估中。

上品在台灣及中國皆有生產據點，2019 年成立美國子公司，國內外知名半導體廠及相關供應鏈皆為上品客戶。

上品董事長侯嘉生表示，公司與台灣工業發展一起成長，早期在六輕建廠時，台塑集團曾占公司 40% 營收，隨著時間輪轉與科技推進，上品跨入 LCD、太陽光電再到目前最火紅的半導體，未來綠能、生技也是公司準備好參與的領域。

侯嘉生指出，隨著 5G、AI、車用等產業快速發展，且半導體先進製程產能擴充，對製程環境高純度及潔淨度要求趨嚴苛，上品在台灣半導體氟素材料研發，扮演關鍵角色，以運輸槽車來看，已是台灣護國神山、美國最大半導體廠供應商。

對於是否隨客戶到美國建廠，上品說仍在評估中，美國相關供應鏈生產基地還未完全成形，若配合客戶到美國發展，搭配美國子公司與團隊，可望協助客戶完整進行初期廠房運行。

國內擴建方面，上品今年第二季已完成彰濱三廠擴建，不過，因半導體產業蓬勃發展，廠商資本支出大幅提升，原先預計擴建的產能都被填滿，下半年因此評估啟動下波擴建，明年彰濱三廠產能會較今年成長 20-25%，中國嘉興廠擴建明年底到位，也會再增加 20% 產能。

至於未來擴建計畫，上品表示，包括國內其他加工區、科學園區或海外設廠，都持續審慎評估中。

上品成立於 1981 年，專研各項氟素樹脂材料加工製造與應用，主要產品為各種氟素樹脂內襯設備及應用材料，提供半導體電子特用化學品廠及晶圓代工廠氟素樹脂 (俗稱鐵氟龍) 廠務相關設備。目前產品應用於半導體產業約 76%、石化產業約 13%、面板及太陽能約 5%，能源環保約 2%。