淘汰老舊機車每輛擬補助2000元 預計12月公告明年上路

環保署去年補助七期燃油機車汰舊換新，意外讓電動機車銷量下滑引發爭議，明年將不再補助，環保署研擬鼓勵淘汰老舊的一至四期燃油機車，每輛可獲補助 2000 元，預計 12 月公告，明年起實施，至於換購電動機車補助金額則尚未定案。

環保署去年推出新購電動機車或七期燃油機車補助 5000 元，今年降至 3000 元，遭到立委質疑，補助政策造成燃油機車數量大增，減碳成效不如預期。

環保署長張子敬強調，明年確定不會再補助七期燃油機車，未來減碳計畫朝向協助充、換電站等基礎建設的建置，電動機車是否補助有待評估。

環保署正在研擬機車汰舊及換新最新方案，據悉，單一淘汰老車補助措施將捲土重來，若淘汰老舊機車將可獲得補助 2000 元，預計 12 月拍板並對外公告，明年起正式實施，不過，電動機車補助方案目前仍未定案。

為扶植國內電動車產業，政府已延長電動汽車、電動機車免徵牌照稅 4 年，至 2025 年 12 月 31 日，估計每年有 1.1 萬輛電動車受惠，每年減免稅收 3.6 億元；行政院上周再核定，電動車輛減免貨物稅年限再展延 4 年，至 2025 年 12 月 31 日，估每年貨物稅損約 20 億元以上。