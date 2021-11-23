振興措施激勵 10月零售業營業額攀新高、餐飲業終結連五黑

經濟部統計處今 (23) 日公布 10 月批發、零售餐飲營業額統計，隨著五倍券、加碼券等振興措施效益浮現下，零售、餐飲營業額逐步擺脫疫情衝擊，10 月零售業營業額衝上 3730 億元，創下歷史單月新高，餐飲業也終止連五黑，10 月營業額達 676 億元，同步改寫歷年同期新高。

從各主要類別觀察，10 月零售業在疫情趨緩、管制措施鬆綁下，加上政府推出振興促銷方案，單月營業額衝上 3730 億元，月增 13.8%、年增 6.6%，創下歷年單月新高，其中，百貨公司單月營業額達 469 億元，月增 87.6%，增長幅度最顯著，累計前 10 個月營業額則達 3.23 兆元、年增 2.8%。

餐飲業也逐步擺脫疫情衝擊、逐步回溫，10 月營業額達 676 億元，月增 17.4%、年增 1.4%，終結連五黑，其中，餐館業及飲料店業因外食餐飲市場消費動能回溫，加上振興方案推出下，營業額分別年增 1.3%、2.6%，累計前 10 個月營業額達 5839 億元、年減 8.9%。

10 月批發業營業額則受供應鏈缺料影響，單月營業額下滑至 1.0205 兆元，月減 5.7%，但仍年增 14.3%，續創歷年同月新高，其中，建材批發業、化學材料批發業、機械器具批發業均維持雙位數成長，反觀汽機車批發業因車用晶片短缺，年減 17.2%，統計前 10 月營業額達 9.9621 兆元，年增 16.3%。

展望 11 月，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，三大業別都可望維持年成長走勢，其中，批發業在國際原物料價格續居高檔，加上耶誕節、元旦鋪貨旺季來臨，動能可望延續，零售、餐飲業也可望在五倍券、加碼券挹注下，維持正成長。

統計處估 11 月批發業營業額將達 1.0194-1.0479 兆元，年增幅落在 7.5%-10.5%，零售業、餐飲業營業額則達 3655-3761 億元、659-678 億元，年增幅分別落在 3.5%-6.5%、2%-5% 之間。