JPP-KY成立泰國自製電動機車聯盟 首款車明年底量產

JPP-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (22) 日宣布，轉投資 IMOTOR 配合泰國能源部成立泰國自製電動機車聯盟，泰國第一台全自製電動機車也同步亮相，宣誓電動機車生產在地化，預計明年底可開始量產。

經寶表示，在此同時，已與泰國擁有超過 1000 家加油站的 Banchak(泰國第二大加油站) 的子公司商談合作，共同開發電動機車充電站並參與泰國能源部制定相關的機車能源規範，預期明年可展現初步的成果。

經寶進一步說明，泰國政府預計於 2025 年達年產 25 萬輛電動車、3000 輛電動巴士和 5.3 萬輛電動機車的市場規模，但現階段泰國電動機車卻全數由外國進口或者進口零組件至泰國組裝，因此，經寶攜手泰國機車製造商成立電動機車製造公司 IMOTOR，偕同相關供應鏈成立泰國電動機車自製聯盟，宣示泰國機車生產在地化。

經寶今日也同步展示第一台從設計、製造、組裝全由泰國自製的國產電動機車原型車。

經寶是長年深耕泰國的台商，專精於精密金屬工藝的協同設計和製造，主要產品跨足航太、通信、食品、電子、交通運輸等市場，近二年因航太產業受到疫情不小的衝擊，經寶積極開拓新的產品與市場，除了切入電動機車市場，已成功打入國際電商大廠的雲端伺服器供應鏈，配合 5G 建置協同設計的電信櫃也在客戶端的認證中。