七期燃油機車明年起不再補助 環保署續推廣電動機車

環保署長張子敬今 (20) 日赴立法院衛環委員會業務報告，對於立委質疑七期燃油機車補助政策成效，他表示，政府整體補助電動機車仍比燃油機車高出許多，基本上明年七期不會再補助，至於電動機車是否繼續補助，年底前將會決定，未來減碳計畫會朝向協助充、換電站等基礎建設的建置。

環保署為了鼓勵老舊機車汰換，去年推出新購電動機車或七期燃油機車補助 5000 元，今年降至 3000 元，明年起停止補助。有立委質疑，去年減少新購電動機車補助，造成燃油機車數量大增，輛數平均落差高達 8 倍，政策反覆導致減碳成效不如預期。

張子敬備詢時說明，當時提出七期燃油機車補助，基於改善空汙目標的迫切性，沒想到會有這麼大的影響，推測可能是廠商在前一波補助屆期前強力促銷，多面向原因所導致。

張子敬強調，電氣化是全球趨勢，會用明年的政策來考量，目前正在檢討各種方案，仍朝向鼓勵電動機車，之後也會邀請業者召開研討會，了解業界真正的問題。

張子敬表示，等到七期新標準生效後，明年補助確定停止，但會研擬其他配套方案，至於電動機車是否補助，將於年底前定案，除補助外，其他像是充、換電站等基礎建設不足的部分，環保署會審酌介入協助改善。

此外，張子敬指出，環保署擬將「溫室氣體減量及管理法」修正為「氣候變遷因應法」，會納入國家長期減量目標、提升氣候治理、推動碳定價、強化氣候變遷調適等，將於本月預告，至於減碳路徑，目前由行政院能源及減碳辦公室主導，不會同時公布。

