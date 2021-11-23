10月五大銀行新承作房貸利率、金額雙升

中央銀行喊話銀行差別定價奏效，根據央行今 (23) 日公布五大銀行 (台銀、土銀、合庫、一銀與華銀) 的 10 月新承作房貸利率為 1.351%，較前月增加 0.005 個百分點，房貸餘額也增加至 629.56 億元。

為避免銀行殺價競爭，央行 10 月 1 日找國銀「明示」承作房貸業務必須落實差別定價，在央行一聲令下，五大銀行 10 月房貸平均利率果然擺脫歷史低點，攀升至 1.351%。

央行經研處副處長蔡惠美表示，央行 10 月初找銀行開會，要求房貸授信不可削價競爭，且必須落實風險定價原則，在央行與金管會加強金檢下，10 月銀行的房貸利率已有回升趨勢。

在放款餘額部分，隨著國內疫情趨緩，遞延性買盤出籠，據統計六都 10 月移轉棟數較前月增加 11.34%，年增幅也有 9.35%，進而推升房貸餘額增加。

媒體提問，在通膨預期心理效應下，房價續漲是否會帶動自住客的購屋需求，對此蔡惠美則說，目前房市主要由台商回流、擴廠投資等經濟基本面所帶動，但多少也有建商趁勢行銷。意味基本面與炒作因素皆有。

蔡惠美進一步指出，在通膨引發的預期心理下，的確會讓消費者有置產保值的想法，但房市是否過熱，則需要再觀察。

央行今天公布五大國銀新承做放款平均利率為 1.167%，較 9 月的 1.224% 下降 0.057 個百分點。

央行說明，主要是利率較低的地方政府借款及大額公營事業貸款增加，部分銀行承作利率較低的企業貸款案，致週轉金及資本支出貸款利率下降；如不含國庫借款，五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.191%，較 9 月的 1.253% 下降 0.062 個百分點。

