北市推包租代管地價稅、房屋稅減徵 每屋最多省2萬元稅金

為了增加租屋供給，北市府推出個人房東減稅優惠，所有權人只要將住宅委託租賃住宅代管業或出租給租賃住宅包租業轉租，且契約約定供居住使用 1 年以上者，將可減徵地價稅及房屋稅各 40% 優惠，每屋各以 1 萬元為上限，因此，個人房東最高可省下 2 萬元稅金。

北市稅捐處今 (23) 日表示，符合減徵規定者，地價稅應於每年 9 月 22 日以前、房屋稅應於減徵原因發生之日起 30 日內，附租賃契約書、委託管理租賃住宅契約書影本等，就近向稅捐處申請經核准後，即可自出租日當年起及當月起開始適用；若逾期才提出申請，地價稅則自次年起、房屋稅自申請的當月份開始適用。

舉例說明，個人房東在 2021 年 11 月 11 日將住宅出租予租賃住宅包租業轉租，並於 2021 年 11 月 22 日提出申請，將自 11 月起減徵房屋稅，並自 2021 年起減徵地價稅。

持有北市房屋的房東，若自行出租供住家使用，2 戶以內每戶按稅率 2.4%、3 戶以上每戶按稅率 3.6% 課徵房屋稅，但若是轉作包租代管，減徵後相當稅率 1.44%、2.16%；地價稅原按稅率 10‰ 至 55‰ 課徵，減徵後相當稅率 6‰ 至 33‰。

舉例說明，假設某房東持有北市房屋出租供住宅使用，房屋稅額 1 萬元、地價稅額 3 萬元，轉作包租代管即可享有減徵 40% 優惠，應繳的房屋稅及地價稅可分別降至 6000 元、2 萬元，地價稅減徵 40% 應為 1.2 萬元，但減免稅額以 1 萬元為上限。