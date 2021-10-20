鼓勵包租代管 北市個人房東地價稅、房屋稅可減免40%

為擴大租屋供給，北市率全國之先訂定自治條例，鼓勵個人房東將非自用住宅委託包租代管業者出租管理，地價稅及房屋稅將可減免 40%，金額以 1 萬元為上限，不過，減稅法案專屬個人房東，建商或企業房東不適用。

北市地政局今 (20) 日指出，俗稱「租賃專法」的租賃住宅市場發展及管理條例，2018 年公布施行，明確規範住宅租賃雙方權利義務、建立包租代管專業制度，對於個人房東委託包租代管業管理的租賃住宅，除減徵租金收入所得稅外，並授權各地方政府得減徵地稅、房屋稅，盼增加房東加入包租代管的意願。

為鼓勵個人住宅所有權人釋出閒置住宅，北市府地政局經 3 次產官學座談、數場跨局處會議進行政策溝通、凝聚共識，率先訂定「北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，今年 10 月 13 日經台北市議會三讀通過，待發布公告令後法案內容即生效。

地政局說明，對於委託包租代管業出租管理的非自用住宅，且供居住使用 1 年以上者，地價稅及房屋稅均可減免 4 成，並以金額 1 萬元為優惠上限。

地政局表示，這次推動減稅法案，是專屬個人房東，建商或企業房東不適用。除了為擴大租屋供給，也希望藉增加包租代管房源，逐步導入專業租賃住宅服務，協助房東、房客處理租約簽訂、房屋日常修繕及溝通協調等事務，以提升租屋品質，保障民眾賃居權利，創造三贏。