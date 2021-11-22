〈外銷訂單〉兩因素影響11、12月接單 全年仍上看6500億美元

10 月外銷訂單因電子、資通訊產品等受供應鏈缺料影響低預期，經濟部統計處處長黃于玲今 (22) 日表示，預期 11、12 月廠商接單仍會面臨缺料、國際疫情變化等兩大因素干擾，但展望全年，在整體需求維持強勁下，全年接單可望上看 6500 億美元大關。

黃于玲指出，近幾個月外銷訂單不如預期，主因是供應鏈不順所致，部分下游廠商因應長短料，放緩向上游廠商拉貨速度，但以筆電為例，雖然近期消費、教育需求動能放緩，反觀商用需求維持高檔，在互相增減因素抵銷下，整體筆電需求還是較往年成長。

在考量缺料、廠商展望下，統計處估 11 月外銷訂單將落在 590-605 億美元，月增幅 - 0.1% 至 2.5%、年增 2.1% 至 4.7%，雖然有機會連二十一紅，但受去年高基期，增幅已較前幾個月顯著收斂。

近期全球面臨通膨疑慮，黃于玲說，觀察目前通膨對外銷訂單影響有限，因外銷訂單是與整體經濟有關，且依研調機構 IHS Markit 預測，明年全球經濟成長仍可達約 4.2%，維持正成長走勢，有利接單續往正向發展。

匯率方向，黃于玲說，近年台灣在半導體、資通訊產品因具備先進製程、產業優勢，出口表現強勁，也使得新台幣匯率續居高檔，不過匯率主要是影響廠商獲利表現，預期大廠商都會採取一定程度匯避險，對小廠商則會比較辛苦。