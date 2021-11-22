〈外銷訂單〉10月連二十紅 前10月達5407億美元超越去年全年

經濟部統計處今 (22) 日公布 10 月外銷訂單，雖然部分貨品受缺料影響，導致接單動能放緩，但單月外銷訂單仍達 591 億美元，月減 6%、年增 14.6%，連二十紅，累計前 10 月外銷訂單金額則達 5407.3 億美元、年增 30.2%，已超越去年全年。

按貨品別觀察，統計處指出，受惠 5G、高效能運算、年底備貨需求帶動，加上顯示卡、伺服器、網通產品等需求熱絡，電子、資訊通信產品接單續揚，年增幅各達 13.2%、8.7%，雙創歷年同期新高。

光學器材也在車載、商用等面板需求暢旺下，加上背光模組接單成長，年增幅也達 14.1%，為連續 17 個月正成長。

傳統貨品則在全球景氣穩定回溫下，均維持雙位數成長，且同創歷年同月新高，據統計處計算，四大主要接單貨品，包含基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品，年增幅分別達 39.1%、21%、28.5%、48.4%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，疫情、供應鏈不順仍將影響外銷接單表現，但隨著疫苗施打率上升、主要國家擴大基礎建設，全球景氣穩定復甦下，認為仍可望維繫外銷接單成長動能，估 11 月外銷訂單將達約 590-605 億美元，月增幅落在 -0.1%-2.5%、年增 2.1%-4.7%，連二十一紅。