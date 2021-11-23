疫情擔憂+Fed提前升息押注 歐股跌至3周低位

在消化確診數激增、PMI 數據和聯準會 (Fed) 提名人選等一系列消息後，歐股周二 (23 日) 開盤全面走低，泛歐 Stoxx 600 指數更跌逾 1.2%，至 3 周低點。

周二截稿前，泛歐 Stoxx 600 指數跌 1.22％，德國 DAX 指數跌 1.1％，法國 CAC 40 指數跌 0.8％，英國富時 100 指數小跌 0.3％。

歐洲兩大經濟體德國與法國的最新 IHS Markit 採購經理人指數 (PMI) 均優於預期，但製造業供應鏈瓶頸仍在拖累工廠生產，並推升通膨壓力。

整體來看，歐元區 11 月綜合 PMI 初值達 55.8，製造業和服務業 PMI 分別為 58.6 和 56.6，均創至少 2 個月新高。

疫情消息面，為應對不斷攀升的確診數，奧地利周一起重啟全國封鎖，市場擔憂，鄰近的德國因單日確診不斷突破新高，恐因此跟進封鎖全境。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 日前呼籲採取更嚴格措施，以防病毒蔓延，德國衛生部長 Jens Spahn 也稱，正在考慮是否採取更嚴厲的防疫措施，且可能向鄰國荷蘭一樣實施部分封鎖。目前德國為西歐疫苗接種率最低的國家之一。

與此同時，市場也在消化鮑爾 (Jerome Powell) 獲提名續任美國聯準會 (Fed) 主席的消息，對於 Fed 在 2022 年升息的押注削弱了風險資產。