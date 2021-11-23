日圓兌新台幣再探逾15年新低 現鈔賣出價驚見0.245元

美元指數站穩 96 大關，日圓匯價再度探底，新台幣近來則相對有撐，根據今 (23) 日台銀牌告匯率顯示，日圓現鈔賣出價盤中出現 0.245 元，再度改寫逾 15 年新低，與今年高點相較，若兌換新台幣 5 萬元，相當於獲得 3 張免費東京迪士尼門票。

美國總統拜登宣布提名鮑爾續任 Fed 主席、 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 擔任副主席之後，帶動美元勁揚，美債殖利率上升，華爾街鬆了一口氣，市場對於升息時機的押注也稍微提前一些。

亞幣今天應聲走貶，日圓貶破 115 日圓兌 1 美元關卡，為 2017 年 3 月以來首見。新台幣匯價今天同步承壓，一度貶至 27.85 元，不過，適逢月底，出口商有實質拋匯需求，帶動貶幅收斂。

日圓兌新台幣今天持續探底，根據台銀牌告匯率顯示，日圓現鈔賣出價跌至 0.245 元，再度改寫 2006 年台銀有統計以來的新低價位，終場則收在 0.2459 元。

台日旅遊熱潮已中斷近 2 年，儘管國際旅遊市場尚未恢復，但隨著疫苗覆蓋率持續上升，各界期待明年有望鬆綁邊境，開放更多旅遊泡泡，吸引不少哈日族趁著日圓低點積極進場換匯。

若以日圓今年高點 0.2797 元來看，兌換新台幣 5 萬元，約可換得 17 萬 8763 日圓，今天日圓現鈔賣出價出現 0.245 元 15 年新低價位，約可換得 20 萬 4082 日圓，足足多出 2 萬 5319 日圓，約合新台幣 6200 元，等同獲得 3 張免費東京迪士尼門票。

日圓兌新台幣即期匯價。(圖：鉅亨網)



