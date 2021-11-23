投資客湧入 美國10月中古屋銷量意外增至9個月高點

美國 10 月中古屋銷量增至今年 1 月以來最高，完全顛覆分析師房市將轉為溫和的預期，主因可能是分析師低估了來自投資者的資金。

美國全國地產經紀商協會 (NAR) 周一 (22 日) 公布，10 月份成屋銷售月增 0.8%，至 634 萬套。原本分析師預測，在 9 月出現意料外的月增 7.0% 之後，10 月可能為 1.4% 左右的溫和回跌。

房屋銷售變化 (圖表取自 Zero Hedge)

雖然這一數據比起 1 年前達到的 14 年高點有所回落，但仍遠高於疫情前水準。10 月份的房價中位數年增逾 13%，達 353900 美元，高於上個月的 351200 美元。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，銷售仍然非常強勁，主因是持續的就業增加。而且市場上投資者增加，可能是受獨棟住宅租金飆升的驅動。投資者占 10 月買家的 17%，高於 9 月的 13%，和 2020 年 10 月的 14%。全現金買家占全部買家的 24%。大多數投資者使用全現金。

上個月有 125 萬套待售房屋，年減 12%。按照目前的速度，出售市場上的所有房屋僅需 2.4 個月的時間。房地產經紀人將低於 5 個月的供應量，視為市場吃緊的跡象。

上個月，房產在市場上的平均停留時間為 18 天，而 1 年前為 21 天。全現金銷售占 10 月份所有交易的 24%。

房價高漲讓成屋的可負擔性變弱。首次購房者佔全部銷售的 29%，而一年前為 32%，過去的平均比例約為 40%。

房價與銷售狀況 (圖表取自 Zero Hedge)

高檔房市的銷量尤為強勁。百萬美元以上的成屋銷量年增 30.6%，75-100 萬美元間的成屋銷量年增 25.4%，低於 25 萬美元的成屋銷量，則年減 24%，部分受庫存不足的影響。