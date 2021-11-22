大摩：明年美國通膨有望降溫 聯準會將不急於升息

隨著通膨升溫，市場普遍預計美國聯準會將被迫加快腳步，提前於明年升息。不過摩根士丹利 (Morgan Stanley) 依然認為，聯準會將拖到 2023 年第一季，才首度升息。

摩根士丹利經濟學家 Andrew Sheets 提出兩個主要因素，驅動明年不會升息，包括核心 PCE 通膨預期下滑，以及勞動力參與率上升。他認為，市場最快可能在明年 3 月、最遲於明年 6 月，看到對這些預期的更多支持。

特別在通膨的部分，Sheets 認為，已開發國家的通膨，將在未來幾個月達到頂峰，然後隨著供應鏈正常化和大宗商品價格上漲放緩，而在整個 2022 年下降，讓聯準會有鴿派的本錢。

摩根士丹利預計，全球經濟增長繼續改善，明年美國和歐元區的增長率為 4.6%，中國也將超出預期，而美國的失業率將降至 3.6%。

不過，摩根士丹利團隊相信，美國的收益相對於經濟已經有所提高，而他們還面臨潛在的稅收挑戰，在信貸部分，目前的估值幾乎沒有容錯的餘地，這都使得美國資產變得不那麼具有吸引力。

比較美國與歐洲，摩根士丹利更看好歐洲。他們認為，明年歐洲不同地區的獲利成長將最佳，而美國獲利的不確定性更大。此外，由於通膨壓力較低，歐洲央行可以比聯準會更有耐心。