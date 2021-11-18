裕電啟動經銷商機制 拚加速布建全台電動車充電樁

裕隆集團 (2201-TW) 旗下裕電能源看好國內快速成長的電動車市，今 (18) 日宣布與在地合作夥伴啟動《YES!CARE》服務計劃，透過認證經銷商快速拓展充電樁設置，目標明年全台達 3000 座。

裕電說明，國內前 10 月電動汽車新增掛牌數 5221 台，在疫情影響和車用晶片短缺的情況下，年增率仍高達 74%，成長迅速，裕電作為全台最大充電整合服務平台，為滿足全台快速成長的電動車車主的充電需求，將採經銷商模式，藉此快速建置北、中、南區的充電站。

首批通過裕電《YES!CARE》認證的合作夥伴有穎辰國際、多元綠動和迅捷光電，未來將負責台灣北、中、南區的充電站布建服務。

裕電指出，穎辰國際本業從事電動汽機車充電解決方案、停車場車牌辨識系統、兒童安全防護設備等。

而負責台中、彰化、南投地區的多元綠動，是台竣實業整合「發電、蓄電、充電」一系列的電能工程設計、安裝服務建立的節能服務品牌。

至於雲林以南的南部地區，則由在太陽能光電系統工程表現卓越的迅捷光電負責。

裕電進一步說明，隨著電動車的發展，各路業者紛紛投入充電椿營運服務，但目前市場上仍欠缺公正第三方單位檢核充電樁安裝廠商的職能，常發生施作場域的電力工程及人員專業度落差、電力管線規劃不良及安全疑慮、充電樁售後保固維修等問題，使電動車車主或場域業者須自行承擔所有風險。

因此，裕電此次透過《YES!CARE》服務計劃，將累積 10 年的建置及經營經驗，轉化為模組化充電服務 SOP 作業流程，希望透過品牌完整的教育訓練與品質認證，成為全台第一家充電營運商中關注電動車車主和場域業者售後服務需求的業者。