〈陸港盤後〉寧德創新高 創業板指飆2.5% 上證逼近3600點

周一 (22 日)A 股三大指數開高後一路走高，鋰電池族群爆發，龍頭寧德時代狂飆逾 6.5%，股價創新高，同時半導體類股接力走揚，跟隨美國科技股走勢，市場人氣回溫，上證直逼 3600 點大關，創業板指更勁揚 2.5%。

除了上述族群外，汽車零組件、電力儲存類股走勢同樣強勁，而 Mini LED、汽車、氫能源等類股表現不俗；不過房地產、保險、啤酒等類股則下滑。

今日滬深兩指成交金額達人民幣 1.25 兆元，較前一個交易日上漲 12%，已連續 22 個交易成交金額破兆。

港股方面，並未受到美股與 A 股上漲的激勵，反而逆勢下跌。國際油價回檔，拖累能源類股走勢，再加業績不佳與個股的負面消息持續影響網科股，導致恒指走勢疲弱不振。

嗶哩嗶哩 (1211-HK) 公告發行 14 億美元 2026 年到期的可轉換公司債，而轉換價格比 11 月 18 日收盤價約有 40% 以上的轉換溢價，股價應聲重挫 10.5%。其它網科股方面，美團 (3690-HK) 下挫 2.4%、快手 (1024-HK) 下跌 2.8%、百度 (9888-HK) 收黑 2.1%、阿里巴巴 (9988-HK) 下滑 1.6%。

不過電子零組件族群表現抗跌，舜宇光學 (2382-HK) 大漲 7.7%、瑞聲科技 (2018-HK) 勁揚 6%、比亞迪電子 (285-HK) 收高 1.7%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上揚 0.61%，報 3582.08 點；科創 50 指數大漲 2.44%，報 1479.99 點；深證成指上漲 1.41%，報 14960.66 點；創業板指勁揚 2.54%，報 3505.73 點。

恒生指數下挫 0.39%，報 24951.34 點、恒生科技指數下滑 0.73%，報 6410.89 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 14.36 億元，其中滬股通賣超人民幣 15.06 億元，深股通買超人民幣 29.42 億元。

法人觀點

國泰君安認為，今日大盤放量突破，盤面上來看當下市場的行情依然是消費、低估值和高景氣類股輪動，不過市場對於權值股似乎開始有點著墨，待後續隨著金融、地產等產業的不確定因素充分釋放，指數有機會止跌回穩延續這波反彈走勢。從上週中國人行公布的報告來看，市場解讀為適度釋出流動性，市場也開始有政策慢慢轉向的預期，這有利於大盤緩漲的走勢。

