〈能源盤後〉美籲各國釋放儲備 原油觸及6週低點後反彈收高

週四 (18 日) 交易，原油期貨價格在觸及約 6 週低點後反彈上升，係因報導稱中國計畫釋放儲備原油，且拜登政府一直在催促其他國家也加入。

路透援引消息人士說法報導，美國拜登政府要求國、印度和日本釋放儲備，作為合力拉低油價的其中一部分行動。

週三新聞指出，本週稍早拜習視訊會議上就提出了釋放儲備的議題。彭博社週四報導稱，中國已採取措施開始釋放一些儲備原油。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告提到：「與美國獨力處理相比，與他國合力處理的方式肯定會對石油市場產生更大的影響。」

然而，在週四部分交易時間走低之後，石油價格仍逆轉收高。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「這就是『在謠言時賣出，在既成事實時買進』，石油價格應該會自此回升。石油應受益於庫存緊繃和需求增加。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 65 美分或 0.8%，收每桶 79.01 美元，盤中低點在 77.08 美元。該期貨將於週五收盤屆期。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 96 美分或 1.2%，收每桶 81.24 美元。

WTI 和 Brent 原油期貨週三價格均觸及 10 月初以來最低收盤價。

其他石油商品交易

12 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收近每加侖 2.294 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.384 美元。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 報告中寫道：「就中國釋放原油儲備來說，我們已經用過這招了，但幾乎沒有什麼影響。當然，更大的問題是中國是否會與美國和日本一起更大規模釋放儲備。」

他指出，市場過去 2 週已經看到美國大量釋放戰略石油儲備 (SPR)，針對截至 11 月 12 日的一週，EIA 報告顯示，SPR 石油庫存為 6.061 億桶，較前一週減少 330 萬美元。

「那些釋放是預定更大規模釋放行動的一部分，但那些釋放的規模一直引起大眾關注。拜登政府已經開始進行更大規模的釋放了嗎？若然，恐怕會適得其反，使未來的石油變得更加昂貴。」Flynn 說。

「未來幾週可能有機會在底部撈魚，作為長期選擇。」

拜登週三致信 FTC 主席麗娜汗 (Lina Khan)，要求立即「考慮是否有非法行為讓眾多家庭付出代價。」

「持續高昂的汽油價格，以及自 10 月下旬以來一直下跌的汽油價格，這兩者間的價差顯然令拜登覺得刺眼。」

天然氣期貨週四收高，收復了週三 7% 的跌幅。

EIA 週四公布，美國上週 (11/12 止) 國內天然氣庫存增加 260 億立方英呎，多於預期。根據 IHS Markit，分析師預期增加 240 億立方英呎。