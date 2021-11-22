〈美股早盤〉拜登提名鮑爾連任Fed主席 道瓊漲逾160點 銀行股走揚

在拜登宣布將提名鮑爾連任聯準會 (Fed) 主席後，美股周一 (22 日) 開盤走高，銀行股集體樂漲。截稿前，道瓊工業指數漲逾 160 點或 0.3%，那斯達克綜合指數漲 0.45%，標普 500 指數漲 0.47%，費城半導體指數漲 0.37％。

白宮稍早宣布，拜登將提名鮑爾 (Jerome Powell) 連任 Fed 主席，並提名 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 擔任 Fed 副主席，接下來名單將送交參議院批准。

在確定提名人選後，美國公債和銀行股一併走揚。周一截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.598％，美國銀行 (BAC-US) 漲 2.7％，摩根大通 (JPM-US) 漲 2.3％，摩根士丹利 (MS-US) 也漲 1.9％。

美元指數短線拉升，截稿前報 96.47，登上日內高點，金價跌破 1,820 美元，至 2 周低位。

個股消息面，特斯拉 (TSLA-US) 截稿前漲 4.4％，執行長馬斯克稍早推文表示，豪華版電動車 Model S Plaid 可能在明年 3 月左右於登陸中國；上周獲 FDA 批准為 18 歲以上美國民眾提供加強針後，莫德納 (MRNA-US) 延續強勁漲勢，開盤漲逾 1.5％。

動視暴雪 (ATVI-US) 開盤跌 3.6％，因涉嫌包庇公司內部性醜聞加害人，上百名員工要求執行長 Bobby Kotick 下台。外媒報導稱，Kotick 透露若無法改變公司內部的負面文化，將訴請離職。

截至台北時間周一 (22 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 161.39 點或 0.45%，暫報 35763.37 點

那斯達克綜合指數上漲 80.68 點或 0.50%，暫報 16138.22 點

標普 500 指數上漲 25.53 點或 0.54%，暫報 4723.49 點

費半上漲 14.50 點或 0.37%，暫報 3926.52 點

台積電 ADR 上漲 0.44% 至每股 124.81 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.598％

紐約輕原油下跌 0.67％ 至每桶 75.43 美元

布蘭特原油下跌 0.66% 至每桶 78.37 美元

黃金下跌 1.80% 至每盎司 1818.30 美元

美元指數上漲至 96.320

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Rivian Automotive(RIVN-US) 早盤下跌 6.1％，至 120.75 美元。

Rivian 與福特汽車 (F-US) 宣布停止 2019 年初達成合作關係，雙方將不再推進電動車領域的開發計畫，有外媒報導稱，福特打算憑一己之力完成設立的電動車目標。

Astra Space(ASTR-US) 早盤上漲 40.71％，至 13.41 美元。

美國太空新創 Astra Space 周六 (20 日) 成功將火箭射入太空軌道，完成首次火箭發射任務。該公司表示，火箭酬載自阿拉斯加州科迪雅克 (Kodiak) 發射場發射後不到 10 分鐘內就到達目標軌道。

Vonage(VG-US) 早盤上漲 24.65％，至 20.40 美元。

為擴大無線事業，瑞典電信設備大廠愛立信 (Ericsson) 同意以 62 億美元，換算每股 21 美元價格，收購美國雲端通訊供應商 Vonage，交易預計明年上半年完成，但仍須獲得 Vonage 股東和監管機構批准。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 23:00 公布美國 10 月成屋銷售年化總數，預期 620 萬戶，前值 629 萬戶

台北時間 23:00 公布美國 10 月成屋銷售年化月增率，預期 - 1.4%，前值 7.0%

華爾街分析：

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 高級利率策略師 Lyn Graham-Taylor 認為，若拜登選擇讓布蘭納德 (Lael Brainard) 出任聯準會主席，則短債殖利率可能下滑，因投資人認為在布蘭納德引導下，Fed 將減少升息次數。

Swissquote 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，就算是鴿派中的鴿派，也無法保證零利率將持續更長一段時間，若利率決策取決於經濟基本面，那麼很快就會需要升息。