印度鋼鐵商：鋼鐵未來價格將遠高於過去10年平均

印度 Tata Steel 執行長 T.V. Narendran 表示，未來幾年的鋼鐵價格，可能會比過去的長期價格高得多。

Narendran 在《CNBC》節目上舉例表示，過去七、八年，熱軋捲鋼的平均價格約為每噸 400 或 450 美元。他預計，未來幾年的長期平均價格可能會超過 600 美元。

近期熱軋捲鋼大漲之下，Narendran 表示，上周五最新報價，中國的價格為 750 美元，東南亞的價格為 850 美元。

他認為，往後幾年價格會在一定範圍內波動，但波動的價位會比過去看到的要高。

Narendran 解釋，鋼鐵市場正在經歷一些變化，包括成本上升和中國在市場中的角色不斷變化。在過去十年，鋼鐵主要由中國出口，但現在世界鋼鐵貿易的穩定性要高得多。

Narendran 說，在高峰時期，中國出口的鋼鐵比印度生產的還多。自那以後，中國的鋼鐵出口量減半至每年 6000 萬噸左右，隨著中國追求淨零碳排放目標，出口量可能進一步下降。

與此同時，隨著西方世界投資基礎設施，對鋼鐵的需求增加，美國總統拜登本月簽署了超過 1 兆美元的基礎設施法案。

他表示，今年鋼鐵消費的成長，來自中國以外的國家，這也是多年來首次，鋼鐵需求沒有受到中國的推動。

在供應方面，煤和鐵礦砂都是鋼鐵生產的原材料。由於煤炭價格上漲，投入成本處於歷史高位。但 Narendran 表示，鐵礦砂價格已走軟，長期而言，交易價格應該會降至每噸 100 至 120 美元之間。

Narendran 表示，歐洲不斷增加的碳成本，也可能推高鋼鐵價格。並預計，「未來 10 年鋼鐵價格將遠高於過去 10 年的水準」。