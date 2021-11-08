〈焦點股〉美基建法案過關 大成鋼、中鋼領漲鋼鐵股

歷經數周的困難協商，美國眾議院上周通過約 1.2 兆美元的基礎建設支出案，為史上最大規模，將用於公路、橋樑、公共運輸等，帶動台股鋼鐵族群今 (8) 日表現，鋼鐵類股指數大漲逾 4%，為盤面多頭指標，大成鋼 (2027-TW)、威致 (2028-TW)、彰源 (2030-TW) 等均攻上漲停板，中鋼 (2002-TW) 盤中也勁揚逾 3%，收復月線。

美國眾院 5 日投票通過基建案，將斥資 1100 億美元用於公路、橋樑等重大專案，660 億美元用於客運、鐵路，390 億美元用於公共運輸，而 650 億美元用於網路建設，拜登表示，本周將盡速簽署該法案。另一項提案的支出規模更大，達 1.75 兆美元，有待國會通過，目標在擴大美國社會安全網，並投入經費對抗氣候變遷。

主要市場在美國的大成鋼今天股價受到激勵，直奔漲停板 46.35 元，一舉站上月線，直逼季線支撐，午盤成交量能爆出 11.6 萬張，威致、彰源、運錩同步亮燈漲停，整體鋼鐵股交投相當熱絡。

中鋼今天也大漲逾 3%，最高來到 34.5 元，成交量能超過 8.4 萬張，較前一交易日翻倍；此外，燁輝、春雨、春源、中鴻、志聯、海光等多檔均強漲逾半根停板。

隨著美國經濟持續復甦，鋁捲板供不應求，大成鋼積極擴充德州廠產能，新廠月產能估 1.3-1.4 萬噸，預計明年 6 月起，將提升至 1.8 萬噸。大成鋼前三季營收 725.11 億元，年增 69.13%。