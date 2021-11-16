日本超級電腦富岳在四項評比四連霸 不久後恐遭美中兩國超車

日本研發的超級電腦「富岳」(Fugaku) 在四個部門的性能評比中，第四度蟬聯全球第一的頭銜。不過美國和中國都正在研發性能更強的超級電腦，在不久的未來可能超越日本。

「富岳」(Fugaku) 是由日本理化學研究所 (RIKEN) 與富士通 (Fujitsu) 所共同研發的超級電腦 (Supercomputer)，該電腦在 15 日 (週一) 所公布的超級電腦「TOP 500」排行當中，連續第四期蟬聯第一。

超級電腦的全球排行在每年 6 月及 11 月各公布一次。根據 2021 年 11 月 15 日所公布的最新排行報告，日本超級電腦富岳的運算速度達 442 petaFLOPS (petaFLOPS 等於每秒 1 千兆次 、即 10 的 15 次方的浮點運算)，遙遙領先排名第二的美國「Summit」(148 petaFLOPS)，兩者之間有著 3 倍左右差距。

除了運算速度之外，富岳也在產業應用的「HPCG」、人工智慧 (AI) 的「HPL-AI」以及大數據 (Big Data) 的性能評比奪下全球第一，同樣取得四連霸的佳績。

能源效率的評比方面，則由日本 Preferred Networks(PFN) 的超級電腦「MN-3」連續 2 期奪冠。

不過，富岳的紀錄可能不會持續太久，美國和中國都正在研發運算速度達 1 exaFLOPS (exaFLOPS 等於每秒 1 百京次 、10 的 18 次方的浮點運算) 等級的超級電腦，美國新一代超級電腦「Frontier」可能在 2021 年內開始運作，中國「神威太湖之光」、「天河 2 號」兩台超級電腦的後繼機種，也預計在 2022 年中期投入運用。

而關於日本富岳的後續機種，相關的開發計畫目前尚未定案。