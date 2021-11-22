善用ESG量化股票策略 夯主題商機全掌握

受惠於通膨疑慮利空鈍化、美國零售銷售優於預期、美國第三季企業獲利報佳音等利多帶動下，全球股市近期呈現強漲格局。柏瑞投信表示，美國聯準會 (Fed) 縮債無礙股市多頭氣勢，加上 ESG 投資已是大勢所趨，資金動能源源不絕，今年流入全球 ESG 基金的金額創下歷史新高，建議投資人可透過 ESG 量化股票策略 *，搭上股市資金行情和永續投資大潮。

根據高盛證券 9 月底的統計報告，全球 ESG 資金流量持續強勁增長，截至今年 8 月底，資金流入全球 ESG 股票基金的金額達到 3330 億美元，已超過去年一整年的 2690 億美元。報告亦指出，全球 ESG 基金數量也呈現上升趨勢，主因來自於現有基金的「更名」。在 8 月份全球整體的 ESG 基金中，新發行的 ESG 基金占 23%，而現有基金更名為 ESG 基金的比例達到 77%，高於均值的 50%。

柏瑞投信指出，在 ESG 投資熱潮未見消退和企業獲利持續增長的基本面支撐下，全球資金流入 ESG 基金的趨勢可望延續到 2022 年，而在永續投資浪潮推升下，ESG 股票型基金持續受到投資人青睞。

全球資金可望持續流入 ESG 股市

根據美銀證券 11 月發布的報告顯示，以 ESG 為投資重點的股票型基金資產出現強勁成長，截至 2021 年 8 月底，資金流入整體 ESG 基金的比例，從 3 年前的 16% 成長至 30%。其中，ESG 類型的全球股票型基金比例，也從 2015 年的 2%，大幅成長到 2021 年 8 月的 12%。

如果想要參與全球 ESG 股市還有機會嗎？柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人方定宇表示，就市場流動性來看，全球 5 大央行，除了美國開始減少購債規模外，其他央行依然維持較為寬鬆的貨幣政策，所以資金面的供給只是開始略微下降，但並未消失，對於全球股市仍有正面助益。

另外，在疫情獲得控制後，全球經濟持續穩健復甦帶動企業獲利和民間消費起飛來看，仍有利於 2022 年股市展望。若想要一次網羅 ESG 熱門主題商機，柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人方定宇指出，All-in-One 的柏瑞 ESG 量化股票策略將是優選。

此一策略不但全方位考量基本面、價值面與動能面，追求均衡配置、掌握產業輪動機會，亦透過自行研發有助於增進股票中長期表現的 ESG 因子，再融入量化選股的模型當中，以尋求 ESG 較佳、又具上漲潛力的公司。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 為柏瑞所發行的第三檔 ESG 基金，保管銀行為第一商業銀行。這是柏瑞繼 2020 年 1 月發行境內第一檔 ESG 量化債券、11 月發行 ESG 量化多重資產產品，為國內首家擁有完整 ESG 量化股、債、多重資產型基金家族的投信 **。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 截至 2021 年 10 月底，投組量化選股區域以成熟國家為主、新興市場為輔，聚焦大型企業、擇優布局中小型股。在產業歸納配置上，以復甦受惠 / 中長期成長題材為主，占比最高的為資訊科技業，但投組仍將視市況變動，且須留意全球通膨走勢、中國政策不確定性及中美關係進展等可能波動風險。

* 係指柏瑞 ESG 量化全球股票收益投資策略，是以 MSCI ACWI ESG Screened 指數為配置依據，運用柏瑞集團的量化股票投資模組來建構投資組合。

** 係分別依據 SITCA 分類 - 全球股票類型、全球投資等級債類型、多重資產類型，符合 ESG 投資逾 60%，且採用量化策略操作的基金，柏瑞投信均為發行第一檔。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關本基金應負擔之費用，已揭露於公開說明書中，投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站查詢。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。

本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制及匯率變動之風險等，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金將 ESG 投資納入主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展) 主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險、有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。

本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。

投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金 B 類型受益權單位及 N 類型受益權單位為可分配收益之類別，每月 (年) 分配之情形應經簽證會計師出具覆核或查核報告後，始得分配。本基金收益分配可能由基金的收益或本金中支付，配息組成項目揭露於本公司網站。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中。本公司及銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或投資人可經由下列網站查詢本基金公開說明書：

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