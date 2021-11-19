定期定額投資 三大族群各有所好

定期定額被視為小資族最愛的投資策略，但根據「鉅亨買基金」的觀察，不少金融專家或高資產族群也會利用定期定額做資產規劃。其中，金融業內專家偏愛趨勢型基金，高資產客戶青睞股債同時配置的平衡型基金或擁有不錯現金流的高股息基金，而中小企業主則最愛衝勁強的台股基金以及能源轉型、全球科技或美國小型類股基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，今年全球經濟重返復甦，但市場受到通膨及升息議題干擾，走勢較去年震盪，讓投資人更積極改用定期定額進行投資，統計「鉅亨買基金」截至 10 月底定期定額的投資金額即較去年底成長近 4 成！「鉅亨買基金」也利用平台大數據剖析用戶，並交叉比對超過 13 萬筆資料，找出三大行家族群包括金融業、高資產族群和中小企業主，最愛用哪些類型基金做定期定額投資。

張榮仁分析，金融行家喜歡找熱門主題基金，而且大多投資在台灣以外的股票型基金，其中以科技、AI 和成長類股是金融業專家們最常投資的選擇。對於高資產人士來說，保全資產和創造現金流是第一順位，因此，這類人偏愛波動較低的資產，像是有配息的平衡型基金，或是投資在全球的股票型基金；另外，高股息基金也是這族群青睞的標的。至於中小企業主則發揮了台灣老闆敢衝敢拚的精神，再加上銀彈充足，基金選擇上更加積極。以區域別來說，相對看好台股基金，台股以外的股票型基金則以能源轉型、全球科技以及美國小型類股基金為主。

美國聯準會主席鮑爾持續強調在就業市場進一步恢復前，不會開始升息，此番言論重振股市信心，美股再創新高。張榮仁表示，全球經濟狀況逐漸復甦，近兩年投資主軸仍會以股市為主，不過，因未來仍存在許多不確定性，這種時候透過定時定額投資，可以降低風險。投資人可參考這些行家挑選的基金類型，從中選出適合自己長期投資的好標的，再搭配鉅亨買基金目前推出的十大基金品牌定期定額 10 年免手續費活動，不僅可以省下一筆可觀的交易費用，也有機會達到更好的投資收益。

資料來源：「鉅亨買基金」，截至 2021/10/31 資料。