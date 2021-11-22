中國房市政策轉彎 亞高收上揚

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國零售股、科技股的財報表現樂觀，且勞動市場數據改善，即使聯準會部分官員發言鷹派，美股仍逆勢上漲 0.3%；

2. 歐洲疫情再起，重啟封鎖措施的討論升溫，加上石油與礦業類股遭受打擊，歐股下跌 0.3%。

新興市場

1. 儘管中國 10 月份零售與工業生產數據超越預期，央行報告釋出寬鬆消息，展開鉅額流動性操作，但房地產價格連續第二個月下跌，給股市帶來壓力，中國股市下跌 2.1%；

2. 中國釋出戰略儲備原油與地產開發商縮手，壓抑原物料需求，俄羅斯股市因此下跌 3.4%，以原物料出口為主的拉丁美洲市場也下跌 4.7%。

債券市場

1. 通膨隱憂刺激債券市場對升息的預期，美國短期公債殖利率持續上升，壓抑長短期利差走勢，然而全球股市震盪，推升全球政府債券指數價格上漲 0.1%；

2. 全球高收益債利差擴張，其中能源相關高收益債券因受到油價下跌影響跌幅較重，指數價格下跌 0.3%，成熟國家通膨壓力加上美元走強，新興市場債券則下跌 0.5%；

3. 中國官方打房力道放緩，且央行持續挹注流動性，雖然違約事件頻傳，但亞洲高收益債券上漲 3.2%。

原物料、匯率

1. 美元指數今年至五月底以來持續走強，指數首度突破 96，全週上漲 0.9%；

2. 各國央行急欲解決通膨之急，美國政府呼籲各國釋出更多原油，以穩定物價走勢，原油價格下跌 4.0%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/11/22（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/11/19）

資料來源: Bloomberg，2021/11/22（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/11/19）

三大市場關鍵事件及分析

1. 歐洲疫情再度失控？

歐洲部分國家新冠肺炎感染人數再度升高，以德國為例，近一週平均每日新增感染人數突破 4 萬人。雖然新增感染人數超越前兩輪高峰，但新增死亡人數卻不到先前高峰的 1/4，加上抗新冠藥物已開始獲得緊急授權使用，疫情正逐漸流感化。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/18。

2. 住宅市場很重要，房地產企業融資管道不應同時關閉

相較於波動較大的辦公大樓與商用大樓，住宅是中國房地產投資中較穩定的基石。為了穩定中國房市與經濟，中國政府持續強調應視不同開發商財務品質，不應全面切斷融資來源。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/18。

3. 越南疫情再升溫，不會成為供應鏈缺口

借鏡美國經驗，當疫苗施打率近半數（美國約在 2021 年 6 月中達成），股市就開始和疫情脫鉤，目前越南施打兩劑的人口比率已達 38.5%，而且，政府不再採取封鎖措施也令全球供應鏈受阻的可能性下降。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/19。美股指數為標普 500 指數，以 2020/1/2 為起點 100。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/18。

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