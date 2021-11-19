〈台幣〉連2日微升 狹幅整理收27.795元

國際美元小幅回落，但通膨居高不下，匯價仍在 16 個月高檔盤旋，新台幣匯率連續 2 天走升，雖然外資今 (19) 日持續買超台股，但匯入力道有限，新台幣陷入狹幅整理格局，終場微升 0.8 分，收在 27.795 元。

亞幣今天普騙走弱，新台幣兌美元匯率今天以 27.8 元開盤，隨即升上 27.7 字頭，最高來到 27.77 元，升值 3.3 分，儘管外資偏向匯入，但美元買盤隨即進場阻擋升勢。

新台幣匯價終場微升 0.8 分，收在 27.795 元。台北外匯市場成交值放大至 9.74 億美元，元太外匯市場成交值 3.625 億美元。隨著月底將至，出口商下周起可望出現拋匯需求，為新台幣匯價提供支撐力道。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.02%，韓元則重貶 0.41%，日圓也貶 0.3%，新加坡幣貶值 0.19%，歐元貶 0.08%，人民幣貶 0.04%，新台幣相對有撐，小幅升值 0.03%。

台股今天上沖下洗，早盤一度攻上 17900 點，劍指萬八，但買盤無力追價，金融、航運湧現賣壓，終場指數翻黑下跌 23 點，收在 17818 點，外資加碼買超 80 億元，累計 2 個交易日買超台股逾 181 億元。