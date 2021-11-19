借錢給別人也能加快危老都更？iEstate用金融科技促進城市發展

台灣新創圈年度盛事「2021 MeetTaipei 創新創業嘉年華」18 日至 20 日於南港展覽館 2 館盛大開展，吸引眾多新創業者參展和民眾參觀，金融科技也成為本次展覽一大亮點，iEstate 土斯債權利用參展機會，向民眾解釋如何運用 P2P 借貸，加快推動危老都更。

iEstate 指出，從高雄城中城大火議題到國賓飯店危老重建，一再顯示老舊房屋的居住安全亟待重視，危老都更也是近年政府力推的重點政策。具多年不動產經驗的 iEstate 執行長陳克威觀察指出，根據統計，全台 30 年以上的老屋有 410 萬宅，其中台北市老屋占比更高達 68%，顯見台灣房屋亟待危老都更。老屋不更新重建，從宏觀來看會導致市容老舊、不利城市發展，從微觀來看則是直接讓住戶的生命財產長期處於不安全的居住環境當中。

然而，實際在產業界觀察，普遍推動危老重建的中小建商均面臨資金成本過高、資金取得不易的問題，以至於推動進度緩慢。因此，iEstate 利用 P2P 借貸模式切入，利用金融科技幫助中小建商更容易取得資金，來加快危老都更的速度。

iEstate 土斯債權透過 P2P 借貸媒合，業者可以提出借款資金需求、期間、利率，經平台審核確認後上架，同時 iEstate 不經手金流，借貸款項的給付跟利息本金的返還，全部透過銀行、信託或第三方公司，並由建築經理公司進行專案管理，確保資金用途，民眾可根據自身風險承受度及資金配置偏好，選擇合適的案件參與借貸，讓民眾的小額資金可以「積少成多」滿足業者的資金需求。同時，民眾可獲得較好的利息收益，成為資金配置的新選擇，平台也會提供風險評估問卷，來幫助民眾選擇自己合適的借貸案件。

iEstate 表示，多數民眾聽到「借錢給別人」除了能增進自己的利息收益，成為資金配置的新選擇之外，還能幫助改善台灣的居住安全及加快危老都更，都對創新的金融科技模式躍躍欲試，並期待更多新創業者能用商業來改變台灣。