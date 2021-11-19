三大法人土洋對作 外資砸百億元加碼晶圓雙雄逾9萬張

台股今 (19) 日在晶圓雙雄領軍下，一度衝上 17986 點，但受航運、金融族群拖累，終場翻黑下跌 23 點，收在 17818 點，三大法人土洋對作，合計買超 67.7 億元，其中，外資大舉加碼晶圓雙雄聯電、台積電，分別買超 80053 張、10050 張，合計加碼金額逾 114 億元。

期貨方面，外資今日加碼 1826 口空單，空單未平倉口數增加到 19767 口，投信也增加 131 口空單，空單未平倉口數來到 1374 口，自營商則加碼 455 口多單，多單未平倉口數來到 13880 口。

外資連三個交易日加碼台股，今再買超台股 80.35 億元，觀察外資買超標的，聯電 80053 張居冠、大同 44219 張居次，元太 28931 張，航空雙雄華航、長榮航也獲外資各 26245 張、17606 張買超，群創 11348 張，台積電也有 10050 張，其他還包含華邦電、和鑫、欣興等。

賣超方面，外資大砍中鋼 21754 張居冠，金融股也是賣超標的，台新金、富邦金、台企銀、國泰金，也各有 15603 張、14096 張、12619 張、9095 張，其他還包含長榮 14000 張、華通 12761 張、彩晶 12588 張、陽明 9732 張等。

投信則與外資對作，賣超 9.87 億元，前十大賣超標的，中鋼遭砍 7390 張居冠、金像電 7206 張居次，南亞科 2692 張、超豐 1668 張、友達 1325 張、華航 1151 張等均破千張，其他依序為智原、南茂、台塑、合晶。

買超方面，投信則與外資同調加碼聯電 2976 張居冠，群創 2866 張居次，國泰金 2769 張、強茂 2491 張，元太也有 1726 張，其他則依序為光罩、第一金、創惟、力致、中信金等。