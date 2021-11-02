〈世界法說〉估明年營收成長優於產業 資本支出將再提升

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (3) 日召開法說，董事長方略表示，樂觀看待明年展望，營收增幅可望優於整體產業平均，資本支出金額也會較今年提升；方略並透露，8 吋機台取得難度升高、價格也越來越貴，在新產能擴張方面，將思考建立 12 吋產線是合乎邏輯。

晶圓代工三哥聯電 (2303-TW) 日前釋出，明年營收可望優於產業平均值 12% ，方略也說，從全球經濟狀況及公司與客戶間的討論來看，對明年半導體產業維持正面看法。

方略看好，在大環境沒有重大變化下，一方面需求持續存在，二方面產能持續增加，對明年正面樂觀，預期營收增幅將優於全球晶圓代工產值平均成長水準。

世界先進全球業務及規劃副總陳姿鈞指出，明年電動車等車用需求持續成長，加上 5G 手機半導體元件使用率提升、滲透率增加，且 Win 11 推升筆電換機潮，上半年筆電需求仍強勁，雖然大尺寸電視需求下修，但先前已與客戶合作轉往高階的 4K、8K 市場，受影響不大。

為因應客戶需求成長，世界先進持續擴產，明年資本支出金額將較今年提升，產能也會成長約 7-9%，而向友達 (2409-TW) 購入的廠房，將成為晶圓五廠。

方略指出，晶圓五廠正在做設備準備，產能規劃也在進行中，如先前所說，新廠與客戶密切合作，若客戶有擴產需求，會要求客戶對未來長期需求提出承諾，並預先支付貨款，負擔擴產增加的折舊費用，共同分擔風險。

另外，方略也說，12 吋廠若生產 8 吋製程產品，不見得符合當初建廠規畫的產能使用效率，且即便 12 吋有空的產能也不多，可能只是短期墊檔機會，確實有部分 8 吋產品可能轉至 12 吋，但短期內占比不大。

至於是否可能興建 12 吋廠，方略說，現在機台設備越來越難取得，也越來越貴，在營運規模繼續擴張的角度下，認真思考建立 12 吋產線是合乎邏輯，但沒有具體的時間點。