宅經濟需求持續降溫 日本10月電視出貨量減13%

根據日本電子資訊技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA) 於 19 日 (週五) 公布的最新統計數據，日本 2021 年 10 月的電視出貨量年減 13% 至 36.9 萬台，連續 4 個月出現負成長。

去年 (2020 年) 在 COVID-19 疫情影響之下，民眾待在家中的時間變長，以大尺寸電視為主的宅經濟需求也出現明顯成長，然而相關需求也已經告一段落。日本在 11 月之後將迎來購物旺季，而電視機的出貨台數很可能受到疫情發展影響。

日本 10 月份的電視機出貨量和去年同期相比減少 13%，如此下滑幅度比起 9 月份的年減 26% 要收斂許多，和疫情前的 2019 年 10 月 (33.2 萬台) 相比也高出 11%。日本消費稅在 2019 年 10 月調高到 10%，也因此當月份的電視銷量比起同年 8、9 月份要少上許多。

以尺寸區分來看，40 到 49 吋減少 26% 至 11.6 萬台，出現明顯滑落。出貨占比較高的 50 吋以上電視，則減少 14% 至 12.7 萬台。

另外，OLED 電視的出貨台數增加 13% 至 4.7 萬台。JEITA 表示，OLED 電視銷量增加的原因，主要和產品線的增加、以及價格走降有關。

再過不久，日本即將在年底迎來新年假期，而依照往年經驗，11、12 月的電視需求都有增加傾向。如果疫情維持和緩，屆時日本家電量販店很可能推出大規模的促銷活動。