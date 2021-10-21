Panasonic電視生產將撤出歐洲 只留台灣、大馬兩生產據點

據《日本經濟新聞》21 日報導，日本 Panasonic(6752-JP) 在歐洲地區的電視機生產，將於 2022 年 3 月底前撤出。未來該公司的電視機生產，將只剩下生產高階機種的台灣和馬來西亞工廠；低階機種則將委託中國 TCL 代工。

Panasonic 在 2019 年決定把全世界 8 個電視機生產據點減少到 2 個，目的是為了削減固定費用，期盼電視部門的收益能獲得改善。未來該公司仍會在歐洲市場進行電視機的銷售，生產部分則會委託其它業者代工。

目前 Panasonic 在歐洲地區的電視機生產，只剩捷克工廠。該工廠於 1997 年展開生產，主要負責供貨給歐洲市場，年產量約 100 萬台左右。捷克工廠的員工人數約有 400 人，預料未來有半數以上將被解雇。

捷克工廠的廠區內，還有另一座負責熱泵 (Heat Pump) 生產的廠房。未來熱泵生產仍將持續，部分電視機產線的員工也會轉調至熱泵產線。電視機工廠所留下的廠房，有可能會轉型為熱泵工廠。

Panasonic 於 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 在全世界賣出約 360 萬台電視機。該公司自從 2000 年代以來，在全球電視機市場的市占率就一直維持在 2 位數水準，不過當前的全球市占率已滑落到未滿 2%。雖然在 2020 年度受惠於「宅經濟」的相關需求，使得 Panasonic 的電視部門出現睽違 3 年的盈餘獲利，但若是想要脫離虧損命運，仍需努力大幅削減固定費用的支出。

Panasonic 已在 2019 年關閉了墨西哥的電視機工廠，並於 2021 年 3 月底前陸續停止日本、越南、印度等地的電視機生產，預定在 2021 年內也將撤出巴西。

未來該公司的電視機生產，只剩下生產高階機種的台灣和馬來西亞工廠；低階機種則將委託中國 TCL 代工。Panasonic 希望藉由壓低面板的取得成本，來讓商品價格更具競爭力，以對抗中、韓等國的電視產品。