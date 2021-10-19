夏普闊別六年回歸美國電視市場 鴻海墨廠負責生產

夏普將重返睽違六年的美國電視機市場，明年春天推出搭載 Roku(ROKU-US) 串流平台的智慧電視，將由鴻海 (2317-TW) 在墨西哥的工廠生產。

夏普將推出使用 50 吋到 75 吋 LCD 面板的電視，將擁有 4K 超高畫質，出廠前已經預先安裝 Roku 軟體，該平台可讓消費者觀看 Netflix、Hulu 等串流服務的內容。

夏普多次表示想重返美國市場。幾年前夏普嚴重虧損時，曾與中國海信集團簽署品牌授權協議，該協議在 2016 年生效，象徵夏普不再於美國直接銷售電視。

後來鴻海在 2016 年 8 月接手夏普，夏普依據新簽訂的協議，與海信終結授權協議，並在 2017 年向美國提告指控海信對品牌造成傷害。最終夏普和海信在 2018 年停戰，2019 年和解。

根據美國研調機構 DSCC 2020 年的統計，目前美國電視市場霸主是三星，市占率為 37%，樂金電子 (LG) 以 15% 居次，第三為中國 TCL，市占率 9.7%。

Roku 是 2002 年成立的美國企業，直接競爭對手為亞馬遜的 Fire TV。

但夏普和 Roku 聯手將面臨居家避疫利多消退的挑戰。美國電視市場預料將轉為零成長，而電視產業正面臨嚴重的價格競爭，如何做出差異化並制定吸引人的售價是最大挑戰。