夏普重返美國電視市場 乙盛、鴻準受惠

鴻海集團品牌廠夏普 (SHARP) 睽違六年後，將在明年春天重返美國電視市場，且此次攜手美系電視串流業者 Roku，可望擴大在美市占，外界看好，夏普回歸美國，將挹注同集團乙盛 - KY(5243-TW) 與鴻準 ( 2354-TW) 營運，前者墨西哥廠將取得組裝訂單，後者則直接受惠夏普營運轉佳帶來的業外收益。

夏普 2017 年順利轉盈，挹注鴻準當年財報獲利同步向上，依據最新資料顯示，鴻準目前仍持有夏普普通股 6464 萬股，持股比 10.58%，隨著夏普重新進軍美國市場擴大出海口，夏普獲利可望再向上，鴻準業外也跟著進補。

乙盛 - KY 也隨著鴻海入主夏普，取得夏普電視機構件訂單，夏普此次預計在鴻海墨西哥廠組裝生產，市場看好，乙盛墨西哥廠可藉地利之便，取得新訂單，成為夏普在美協力廠。

夏普此次預計推出 50-75 吋的 LCD 面板電視，為 4K 超高畫質解析度，同時，為因應現今各大影音串流平台盛行，出廠前已預先安裝 Roku 軟體，可提供消費者觀看 Netflix、Hulu 等串流服務的內容，加上低成本優勢，讓外界看好夏普回歸美國市場後的銷量。

夏普今年受惠家電、面板等事業銷售暢旺，最新一季稅後純益高達 216 億日圓，不僅是連續第五季獲利，也較去年暴增 1.6 倍，且依據最新財測，今年度營業利益將突破千億日圓大關，達 1010 億日圓，年增 21.5%，稅後純益也達 760 億日圓，年增 42.7%。