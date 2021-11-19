分析師：隨著晶片荒緩解 那斯達克指數有望在2022年升至19000點

據報導，Wedbush 分析師 Daniel Ives 在週四 (18 日) 發布的報告中表示，2022 年對以科技股為主的那斯達克指數來說，將會是有利的一年，預估那指有望在 2022 年漲至 19000 點，較目前仍有 19% 的上漲空間。

Ives 表示，晶片短缺的問題有望在明年上半年緩解，將有助於改善科技公司的需求情況，並平息投資人對高估值的擔憂。來自雲端、網路安全、5G 和元宇宙領域的新興成長，也應該會使投資人對科技領域維持樂觀情緒。

Ives 認為，美國科技股的牛市周期將持續上行，延續至 2022 年。他將 2022 年那斯達克目標價設定為 19,000 點，較當前水平仍有 19% 的上漲空間，並高於 2021 年的目標價 16,000 點。

他也說道，全球三大科技巨頭，微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 將會推動明年科技板塊的成長。微軟和谷歌應該將持續受益於雲端運算轉型，該產業目前仍處於起步階段。

「我們相信，約有 90% 的雲端部署已經得到了各公司資訊長的批准，並且 2022 年的雲端相關預算已經就位，微軟已經做好了與亞馬遜網路服務 (AWS) 爭搶市佔率的準備。」Ives 說道。

報告中也表示，由於 iPhone 升級的超級週期持續，蘋果公司的估值可能會超過 3 兆美元。

Ives 也強調，網路安全是投資人應該進行投資的領域，因為雲端解決方案持續發展，促使公司了解到對於網路安全的需求。「隨著越來越多的數據遷移到雲端上，網路安全的黃金時代將會持續。」Ives 說道。