權證投資人一定要了解的 權證投資人看多標的TOP5

11/19（四）台股終場收在最高 17,841.37 點，上漲 77.33 點，突破 17,800 點關卡。觀察 19 日權證市場概況，大盤成交金額 5,168 億元，權證總成交金額達 37.7 億元，成交量能已連續五個交易日上升，權證佔大盤成交金額比例 0.73%，亦為近五個交易日最高。從投資人現股看多金額標的來看，19 日轉強的光學元件及面板族群皆受到資金青睞，其中，亞光 (3019-TW) 近期公布的財報成績亮眼，前三季稅後純益 10.54 億元，EPS 3.75 元，19 日看多金額逾 2,500 萬。此外，面板雙虎－群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 則是因 12 月有望持續獲利，19 日獲得外資買盤強力拉抬，股價分別強漲 5.65%、6.97%。投資人若看好前述標的，建議可挑選 亞光群益 15 購 01 (051124)、亞光群益 16 購 02 (052103)、群創群益 17 購 01 (050319)、群創群益 16 購 01 (051470)、友達群益 18 購 02 (050313)、友達群益 18 購 04 (050982) 等價內 5%~ 價外 20% 之認購權證，參與現股漲勢行情。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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