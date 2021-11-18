規模百億級ETF添新兵 00713除息前創四大紀錄

高股息熱潮延燒，再催生台股「百億級」ETF！元大台灣高息低波 ETF(00713-TW) 將於明 (19) 日除息，因配發優渥股利有近 7% 配息率，自配息公告後買盤不斷擴大，除息前創了四大紀錄，連帶推升規模衝高，元大投信統計，元大台灣高息低波依 18 日申購買盤算出的規模達 102 億元，首度突破百億大關。

所謂四大紀錄是指，00713 不到一個月成交量從幾百張倍數翻升到 2 萬張，本周除息前天天都創新大量；股價領先大盤創新高且天天改寫紀錄；規模成長近 200%；以及受益人從 4000 多人暴增到 1.2 萬人。

根據證交所及元大投信統計，元大台灣高息低波自 11 月初公告配息 3.15 元、股息殖利率近 7%，討論熱度一直居高不下。在公告配息首周，該 ETF 成交量先從百張增加到數千張，本周除息倒數再衝萬張，15、16、17、18 日一連四天都成交萬張以上，晉升台股十大熱門交易 ETF，18 日元大台灣高息低波股價、淨值還雙創高，代表本波搶進的投資人都賺到一波價差，自去年底抱到今天的投資人，更大賺 31%。

量滾量也推升元大台灣高息低波規模成長，自公布配息前的 35 億元在 16 日已倍增到 71 億元，17 日跳到 91 億元，18 日挾除息前最後搶進買盤加持，元大台灣高息低波規模再衝上 102 億元，兩周成長近兩倍之多。計入除息影響，元大台灣高息低波規模則降到 95 億元，不過短期熱度佳，法人認為該 ETF 很有機會重返百億元規模。

值得一提的是，即使 00713 本波人氣、量能、規模三創新高，天天溢價都仍控制在 1% 內，且即使規模成長，也維持 3.15 元股息不變，顯示投資人免於過往搶進高息 ETF 容易被高溢價墊高交易成本，也沒有規模膨脹導致配息被稀釋的問題。

同步將於明日除息的還有元大 MSCI 金融 ETF(0055-TW) 除息 0.75 元，元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850-TW) 除息 1.05 元，在金融股短線翻漲及 ESG 話題帶動，這兩檔 ETF 今日的量能也顯著成長，分別達到 3716、2114 張，其中，0055 更創逾兩年半大量。

法人表示，近期台股投資氣氛樂觀，年底向來是內資作帳 + 作夢行情高峰，逢台股 ETF 接力除息，投資人可挑選高股息兼具股價動能的績優 ETF；而有稅務考量的投資人，也能挑選表現亮眼的 ETF，在除息後參與填息機會。