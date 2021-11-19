聯卡中心導入網路交易安全認證 交易筆數年增逾一成

為提升網路交易安全性，聯合信用卡處理中心去 (2020) 年導入符合國際卡組織標準的「EMV 3DS 網路交易安全認證服務」，統計今年前 10 月處理交易筆數超過 8000 萬筆，較去年增加 13.4%。

金管會去年所發布的「金融科技發展路徑圖」納入「研究發展金融行動身分識別標準化機制」，並協力聯合徵信中心、財金資訊公司及各金融相關業者成立臺灣金融行動身分識別聯盟（F FIDO），目前規劃以金融卡導入 FIDO 共通標準。

聯卡中心表示，考量信用卡的普及性、便利性及安全性，具有不受地域使用限制之特性，聯卡中心也同時研議規劃以信用卡為載具導入區塊鏈技術，結合 FIDO 生物辦識共通標準，運用 EMV 3DS 網路交易驗證之身分識別機制，使身分識別訊息具可信度及不可否認性，確保資料安全並無法被篡改。

聯卡中心表示，民眾透過手機網路或實體端末設備，綁定行動裝置、信用卡及生物特徵後，未來辦理各項金融服務時，如: 跨銀行間轉帳、證券開戶、跨機構、跨平台間用戶身份登入等，即可用行動裝置及生物特徵進行身分識別、無須卡片或帳號密碼，提高民眾使用的便利性。

聯卡中心表示，期望結合區塊鏈技術實作 FIDO 架構下，可作為身分識別行動化及跨機構、跨產業之的多元創新解決方案之一，並提報「金融行動身分識別聯盟」技術小組進行討論，期能配合金管會政策並與 F FIDO 聯盟所有成員一同攜手建立更安心、安全的支付生態圈。