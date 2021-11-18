石油供應將增加？一個油價關鍵線索首度轉為看跌信號

美國油價周三 (17 日) 跌至 1 個月以來的最低點，拜登政府正使出渾身解數，全力壓抑油價，供應可能增加的猜測正籠罩市場。

分析師緊盯油價變動方向的線索。根據美國能源資訊管理局 (EIA) 的現狀報告，美國原油期貨的主要交割地庫欣地區原油庫存增加 21.6 萬桶，這是此地庫存連降 5 周後，首次庫存增加。

WTI 原油周三下跌 3%，收於每桶 78.36 美元，為 10 月 7 日以來的最低收盤價。上個月，隨著全球主要經濟體在疫情後同步重啟，油價觸及 7 年以來最高。

美國原油產量已經恢復到颶風艾達之前的水平，但之前一周的產量下降了 10 萬桶。

美國石油生產變化 (圖表取自 Zero Hedge)

此前國際能源署 (IEA) 周二發布的每月報告，認為供應增加可能會緩解原油市場的緊張局面，他們補充說，美國生產商將佔今年年底和明年新增供應的主要份額。

同樣在周二，OPEC 表示，他們認為，石油可能在明年第一季供應過剩。

與此同時，傳出拜登政府與多國協商，共同釋出戰備儲油，特別是中國。

Oanda 資深股票分析師 Edward Moya 在周三的報告中表示，雖然尚未做出最終決定，但隨著油價上漲繼續引發全球經濟過熱，世界最大的兩個經濟體對此的討論，是後續走向重要的一步。

他認為，如果美國和中國無法就協調儲備釋放迅速達成協議，WTI 原油應該會迅速回升至 80 美元的價位，而如能發表正式聲明，可能引發 74 美元區域的 WTI 原油更進一步遭拋售。

不過，荷蘭銀行資深能源經濟學家 Hans van Cleef 表示，戰備儲油的釋放，對供應的實際貢獻非常有限，目前油價處於區間震盪，仍需等待其他觸發因素。