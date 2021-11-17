波音報喜！宣布與印度Akasa Air簽下72架737 MAX訂單

美國航太巨擘波音公司 (BA-US) 在當地時間 11 月 16 日宣布，該公司已經和印度的 Akasa Air 航空公司簽下 72 架 737 MAX 客機訂單。若以型錄價格計算，總金額約 90 億美元 (約新台幣 2500 億元)。

波音公司是在目前舉辦中的杜拜航空展上，對外宣布了這項消息。

Akasa Air 下訂的是單一等級最多可乘坐 189 名乘客的 737-8(737 MAX 8)，以及最多可乘坐 200 名乘客的 737-8-200(737 MAX 200)，共兩款機型。

Akasa Air 預計在 2022 年的夏天開始載客，這次也是該公司首度訂購營運所需的客機。

Akasa Air 的執行長 Vinay Dube 在航空業界有豐富歷練，他過去曾擔任美國達美航空 (DAL-US) 的亞太區資深副總裁，以及印度捷特航空 (Jet Airways) 的執行長。

波音公司自 2020 年重啟飛航的前後時期開始，在新聞稿中若有提到 737 MAX 8，都改以「737-8」的名稱來取代；不過在代表同一系列的「Family」字樣，以及品牌名稱的「737 MAX」字樣則維持不變。波音在發表資料當中，都使用簡短的「737 MAX」來統稱，不過在網站上頭則使用「737 MAX 8」等過去慣用的名字來稱呼，沒有一致做法。