不滿改革只是做做樣子 動視暴雪大罷工 要求CEO下台 股價重挫6%

動視暴雪執行長 Bobby Kotick 對公司內部不當行為的回應，遭《華爾街日報》報導質疑且引發眾怒，該公司不僅大批員工發動罷工，也要求 Kotick 辭職下台，致使週二 (16 日) 股價挫逾 6%。

動視暴雪執行長 Bobby Kotick (圖片: AFP)

動視暴雪 (ATVI-US) 週二原本股價上漲，但在消息見報後，午盤急殺，最終收挫 6.09% 至 66.14 美元，顯見投資者對公司持續動盪和員工異動間的不滿。本月稍早，動視暴雪便披露關鍵遊戲延後發布，其中理由包括高層異動。

動視暴雪今年起今股價下跌 28%。

《華爾街日報》報導，援引了解動視董事會的消息人士說法，針對公司內部不當行為，包括女員工遭上司強姦等控訴，Kotick 對董事會知情不報。

根據報導，動視暴雪旗下工作室 Sledgehammer Games 的一名女性員工聲稱，她在 2016 年和 2017 年被一名男性主管強姦，但隨後因公司與女子庭外和解，Kotick 便未上報董事會。

《華爾街日報》報導還提到，動視暴雪為了粉飾太平、平息眾怒，8 月找來了女性聯合總裁 Jennifer Oneal，但她卻僅任職 3 個月，即於 11 月初就宣布離開。她 9 月時發信給動視暴雪律師團隊表示，她對公司領導層改善公司文化的努力缺乏信心，甚至連她自己都遭到了性騷擾，而且她也同樣遭到「同工不同酬」的對待，其薪資也低於公司男性總裁。

電玩遊戲公司動視暴雪股價自 7 月下旬開始下跌，係因遭加州監管機構提告指控該公司歧視女性員工，且其工作場所文化有性騷擾之虞，甚至曾有女性員工因不堪長期性騷擾而在出差途中自殺。

在遭政府提告後，動視暴雪在職與前任工作人員的指控也紛紛浮出水面。根據《華爾街日報》報導，動視暴雪收到了約莫 500 多份現任和前任員工的舉報，指控的問題包括性騷擾、性侵犯、職場霸凌和薪酬差距。

動視暴雪聲明指出，「公司對《華爾街日報》的報導誤導大眾而感到失望。」Kotick 更以影片傳訊給員工，表達了上述觀點，並補充公司已採取改進措施，也將繼續改善。

然而，道瓊發言人回應：「動視暴雪的聲明內，沒有哪一點駁斥了我們報導中所提及的事實。」

動視發言人 Helaine Klasky 先前聲明：「主管不會把每家動視暴雪公司的每一樁不當行為都向 Kotick 先生報告，期待他完全了解所有人事問題的最新狀況也不合理。」

她補充，「公司有時候無法確保所有員工的行為都符合我們的價值觀和期待。」