通膨延燒！停滯性抑或暫時性？貝萊德：慎防波動

本篇重點： 1. 通膨居高不下，市場擔憂 1970 年代停滯性通膨是否重演？資金是否可能提前緊縮？ 2. 聯準會正式啟動縮減購債，供應鏈瓶頸未解。面對當前的環境，投資人該如何面對？

市場引頸許久的縮減購債終於出爐，11 月公布的聯準會利率決議正式宣布本月稍晚開始每月縮減 150 億美元購債額度，預期將在明年年中執行完畢。雖然在會後聲明微調通膨措辭，但仍強調高升的通膨只是反映暫時性因素。

停滯性通膨再臨？ 情況完全相反

不過，美國商務部甫公布的 9 月核心個人消費支出物價指數 (core PCE) 年增率達 3.6%，持續維持在 30 年高檔不墜。而近期包含石油、天然氣、煤炭等化石燃料大漲，再加上冬季正是傳統能源消耗旺季，居高不下的油價，更引起市場對於是否重演 1970 年代停滯性通膨的疑慮。

貝萊德指出，1970 年代停滯性通膨發生的主因，是當時石油禁運引發全球油價飆升，造成高通膨、經濟衰退及高失業率的經濟環境。而目前通膨是因為疫情後的經濟快速復甦，龐大的需求造成的供給面衝擊，在經濟持續成長下，兩者的通膨有著截然不同的成因。但由於供應鏈瓶頸的因素短期無法改善，預期通膨壓力會持續到 2022 年，才有機會消退。另外，從化石燃料移至綠色能源的轉型過程，也可能延長通膨持續的時間。

在聯準會的新政策框架下，貝萊德預期央行將採取比以往更溫和的方式來應對通膨走勢，且升息步伐也會較過去更為緩和，讓長期名目殖利率保持在低點，以支持經濟復甦。但若於市場和央行錯誤解讀當前所面臨的衝擊，導致通膨預期快速上升或過早緊縮貨幣政策，則有可能造成市場波動增加。面對如此情勢，投資人該如何布局才能抵禦波動，並追求收益機會？

策略一：抵禦波動增加 以「ESG 多元資產」鞏固核心配置

以當前的環境來說，想重押單一資產類別，期待獲得更高報酬的想法，可能會顯得不切實際。建議投資人不妨在核心資產中納入布局全球與股債的多元資產基金，不僅掌握全球復甦機會，同時抵禦波動風險。

貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 (原名為貝萊德社會責任多元資產基金)(基金之配息來源可能為本金) 涵蓋股票、債券與另類資產，且將 ESG 加值於投資組合中，可望以三大優勢成為投資人面對複雜市場的核心配置之選擇。

布局全球，多元分散： 以股票參與全球不同區域、國家的復甦成長機會；以高評等債券抵禦下檔風險。 掌握 ESG 長線題材： 首開台灣先例，以 ESG 投資為出發點，落實在多元資產基金中 (註 1)。不僅去蕪存菁，篩選出 ESG 表現較佳的企業，還特別加碼與 ESG 趨勢主題相關的標的。 順應市況、靈活布局： 投資團隊因應多變的市場狀況，彈性調整、靈活布局各類資產，例如近期減碼公債、重啟貴金屬部位以抵禦通膨風險。

策略二：安度低利環境 以「智慧數據」追求收益機會

至於想要追求收益機會的投資人，面對高通膨及低利環境同樣也是一大挑戰。在貨幣政策逐漸正常化的趨勢下，債券可能面臨利率風險，若能適時尋找其他收益來源，也不失為持續創造現金流方式。

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) 在投資流程中結合大數據與人工智慧，每天分析超過 15,000 檔股票海量資訊，並且依據投資訊號優化投資組合。除了潛在資本利得之外，還能享有股票配息與權利金等雙重收益來源。

雖然停滯性通膨的疑慮僅是空穴來風，但供應鏈瓶頸短期無解的情況下，投資人仍須面對持續性通膨的環境。此外，聯準會強調升息並非當前選項，顯示步入升息循環尚有距離，低利率也將並存。

因此，無論是在核心資產中，納入 ESG 概念、靈活彈性調整的貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 (原名為貝萊德社會責任多元資產基金)(基金之配息來源可能為本金)；或是在收益組合中，加入具 AI 管理優勢且享有雙重收益來源的貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)，可望是因應當前市場局勢，適合採取的投資策略。

鉅亨精選基金：

>> >> 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」) (基金之配息來源可能為本金）

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)

註 1：資料來源：貝萊德，從投資流程到基金名稱都導入 ESG 概念的多元資產基金。

基金投資涉及一定程度之風險, 建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的, 再選擇最適合的投資標的。

股票入息系列基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具／證券相關商品，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品／證券相關商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球／亞太地區股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品／證券相關商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具／證券相關商品操作與本策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。



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