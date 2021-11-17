筆記起來！一文看懂明年投資訣竅

全球經濟逐漸復甦，然而，供應鏈及能源問題致使通膨風險持續加劇，進而影響到投資市場，展望明年，該如何布局呢？鉅亨網特別專訪 FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正，深入剖析目前市場現況，並提供投資契機與潛在風險給予投資人參考。

全面性通膨 恐加快 Fed 貨幣緊縮政策

美國聯準會 (Fed) 一舉一動，牽動全球投資市場，11 月利率決策會議正如市場預期，11 月正式展開縮債計畫，預估明年中旬即可結束縮債。雖然表訂計畫如此，但市場仍擔心會有變數，促使 Fed 加快縮債或升息腳步。

也因此，市場高度關注美國居高不下的通膨，是否會進一步惡化？何時才能降溫？因為它或將是 Fed 貨幣緊縮政策計畫生變的推手。FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正指出，美國通膨率第二季均徘徊於 5.4% 左右，十月則一舉躍升到 6.2%，遠高於聯準會 2% 政策目標，但 Fed 仍認為，高通膨只是供應鏈瓶頸及能源短缺所導致的短期現象，未來待這兩大問題逐漸獲得緩解，通膨可望於明年第二季、第三季降溫。

楊傲正進一步分析，就 Fed 觀點而言，目前通膨升溫僅是食品及能源價格上揚所致，並未看到全面性通膨現象，也就是說，除非是供應鏈及能源問題遲遲無法解決，持續到明年一整年，短期通膨演變成長期通膨。而且除了食品、能源價格飆漲之外，通膨甚至蔓延到企業營運層面，致使企業成本大幅增加、營收銳減；同時也因生產成本提升，企業轉嫁成本到消費者身上，此時，必須調漲薪資，否則民眾實質購買力衰退，美國消費力及經濟成長將因此受到影響。一旦達到廣泛性通膨局面，聯準會才有可能加快縮債步伐，甚至提前升息。

不過，楊傲正認為，目前看來，機率不高，原因有二，首先是，疫情下的國境封鎖及隔離檢疫措施，使得銅、鐵、煤炭、石油等大宗商品出口放緩，供給緊俏，無法因應景氣復甦所帶來的強勁需求。然而，未來隨著疫苗施打普及化、與病毒共存成為生活常態，供應鏈問題將有所減緩。

其次是能源問題方面，今年不少國家面臨極端氣候威脅，例如南美洲乾旱、中國暴雨等等，而導致能源價格飆漲，也提高了發電成本；加上 OPEC + 石油增產腳步，不如市場預期快，不足以因應需求端。不過，明年未必再發生極端氣候現象，石油增產速度也能夠加快的話，能源問題亦可望獲得緩解。

拉丁美洲再現債務危機？

高通膨使然，迫使拉丁美洲等新興國家，不得不跑在 Fed 前面，展開升息腳步，但是否真能解決通膨問題，抑或引爆另一波債務危機，備受市場關注。

楊傲正分析，Fed 明後年將展開新的升息週期，將帶動美元上漲，由於拉丁美洲等新興國家政府及企業發債，多以美元計價，加上不少國家原本就債台高築，一旦聯準會政策利率持續調升，還債成本將不斷提高。倘若國家經濟及企業獲利成長不足以因應債務負擔，恐將重蹈 2013~2015 年聯準會開始縮債升息後產生的債務危機問題，甚至更為嚴重。因為上次金融海嘯，Fed 從縮債到開始升息，約莫兩年時間，但此次腳步將更為急速，11 月開始縮債，明年中下旬就有可能升息，時間不到一年。

此外，一般而言，升息前提主要是基於經濟前景樂觀，然而，目前新興國家卻是貨幣政策與經濟成長脫軌，楊傲正指出，拉丁美洲等新興國家因為高通膨而不斷升息，但經濟卻依然疲弱，貨幣更不斷貶值，惡性循環的結果，恐將陷入停滯性通膨的險境。拉丁美洲如今的處境是個警示，值得全球各國引以為鑑，避免重蹈覆轍。

明年投資布局 專家畫重點

對於多數人而言，今年投資股市是豐碩的一年，楊傲正指出，除了美股三大指數頻創新高，印度、日本、韓國、台股、中國 A 股等股市，今年漲勢也很犀利。雖然升息恐會造成股市修正，但並不會出現大幅回檔，股市長期向上趨勢依然不變。

雖然股市扶搖直上，但類股輪動也很快速，楊傲正建議，投資人可以因勢調整投資組合。以美股為例，之前高漲，多半是臉書、推特、亞馬遜等科技股板塊帶動，但此狀況已有所轉變。受惠於景氣復甦、消費動能提升，金融、能源、消費等類股第三季財報表現亮麗，許多公司的業績更是優於市場預期，因而帶動近期美股創新高，反而高估值的科技股貢獻有所減弱，因此建議可以適度布局金融、消費等題材類股。此外，近期很夯的元宇宙等概念股，受到市場熱捧，但目前只是作夢行情，落實到業績表現仍有一段距離，股價波動度也因而較大，不宜過度重倉。

匯市方面，楊傲正分析，就升息時程來說，目前研判，Fed 應該會在加拿大、紐西蘭之後升息，而英國、歐洲、澳洲則是會於 Fed 之後升息。由於美元指數成分以歐元、英鎊及日圓為主，若這些國家升息步伐較 Fed 為慢，美元指數突破 95 關口，可望很快彈升至 97、98；至於加幣、紐元等商品貨幣，明年則有可能跑贏美元的貨幣對。所以，明年匯市看好加幣、美元；歐元及日圓則保守以對，尤其是日圓明年仍會持續維持弱勢格局。

大宗商品方面，是否大幅降價，端賴兩個原因：一是即使供應鏈獲得解決，但 OPEC + 增產速度仍比市場預期慢的話，石油供應依然緊俏，不足以因應強勁需求，因此油價明年大幅下跌機率不高。二是過去低油價，致使天然氣庫存低，目前天然氣供應依然吃緊，至少會維持兩年緊張局面，之後產能必須趕上，才能改善天然氣供應問題。整體而言，明年上半年商品價格仍會維持持穩格局。

至於黃金，楊傲正認為，今年會維持持平的局面，預料將徘徊於每盎司 1700-1900 美元區間，近期黃金的上漲在於通膨高居不下而聯準會堅持不會因通膨而加快縮債升息步伐，抗通膨的資金於是開始追捧黃金，造成美元和黃金同漲局面。不過，如果明年導致通膨的供應鏈及能源兩大因素獲得解決的話，美國經濟成長將繼續帶動聯準會開始升息週期，但作為抗通膨的黃金價格便可能有所放緩，因此，明年佈局金市仍需謹慎。

此外，楊傲正特別提醒，Fed 明年將進入升息周期，必須留意拉美等新興國家的經濟成長，能否追上 Fed 或全球主要央行的升息步伐。因為若這些國家的經濟成長與貨幣政策依然背離的話，股匯債市表現恐不妙，必須格外小心。

2022 全球投資展望 免費報名線上論壇: https://reurl.cc/r1n74Z