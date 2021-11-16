〈展碁國際法說〉代理宏達電商用VR裝置 同步搭上元宇宙熱潮

搶搭元宇宙熱潮，宏碁 (2353-TW) 旗下通路代理商展碁國際 (6776-TW) 總經理林佳璋今 (16) 日表示，除顯卡產品外，展碁也代理宏達電 (2498-TW) 商用虛擬實境 (VR) 裝置，可望同步受惠。

林佳璋認為，展碁也是元宇宙概念股之一，近年在元宇宙硬體、裝置、軟體等三大要素上皆有著墨，硬體方面代理各大品牌廠的顯示卡，同時宏達電商用 VR 裝置也由展碁負責代理，軟體、加值服務則是今明兩年主力衝刺、發展方向。

對於外界一直把展碁定位成任天堂通路代理商，林佳璋強調，展碁要做全方位的通路平台，除了遊戲機外，也持擴大各種電腦、顯示器、軟體、保健食品代理，甚至與通路商合作、協助原廠行銷，也透露正與健康食商正官庄商談合作事宜。

林佳璋說，展碁商品不會只著重單一產品發展，會盡量讓每個產品平均發展，依目前營運預期，明年在資訊周邊系統、家電、軟體、生活科技等各領域應用均會成長。

另一方面，展碁今年 6 月也策略性投資博瑞達集團 (Protrade)，持股提升至 51%，累計今年 6-9 月就貢獻展碁營收約 18 億元，投資效益逐步浮現，林佳璋說，博達瑞代理全球橡膠貿易，透過投資，展碁也成功開拓新的業務領域，並挹注營運、毛利成長，投資效益符合預期，也透露明年還有其他策略併購計畫正在討論中。