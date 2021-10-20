谷歌發表Pixel 6新機搶攻5G市場 仁寶、鴻海受惠

谷歌 (GOOG-US) 搶攻下半年 5G 手機商機，台灣時間 20 日凌晨正式發表搭載自研晶片 Tensor 的 Pixel 6、Pixel 6 Pro 新機，被視為是下半年蘋果 (AAPL-US) iPhone 13 的最大對手，市場也傳出，谷歌新機備貨量較去年翻倍，上看 700 萬支，主力代工廠仁寶 (2324-TW)、鴻海 (2317-TW) 營運可望同步受惠。

谷歌近年強化手機軟硬體製造能量，2018 年收購宏達電 (2498-TW) 手機部門後，逐步提升手機軟硬體能量，今年更首度採用非高通 (QCOM-US) 晶片，凸顯自主研發能量。

谷歌 Pixel 手機組裝業務近年主要由仁寶、鴻海分食，隨著新機發表，加上首次搭載自家晶片，法人看好，將可望帶動新一波換機潮，並為組裝廠營運再添動能。

據了解，雖然每年谷歌 Pixel 手機數量並不多，但自從 Pixel 4 後，多由仁寶、鴻海在越南進行組裝代工業務，其中，仁寶拿下過半市占。

受惠客戶新品發表、傳統消費性電子旺季，仁寶第三季非筆電產品出貨雙位數成長，優於原先預期的個位數成長，展望第四季，仁寶對非筆電產品需求仍不看淡，維持逐季成長、全年雙位數成長目標不變。

仁寶 9 月在筆電出貨打平歷史紀錄、非筆電出貨動能強勁帶動下，單月營收連三個月站穩千億元，達 1264.89 億元，月增 23.5%、年增 32.4%，第三季營收 3368.63 億元，季增 29.1%、年增 25.1%，累計前三季達約 8678.47 億元，年增 21.4%，單月、單季、前三季均創下歷史新高。