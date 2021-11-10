〈財報〉蔚來汽車Q4交車量、營收預測悲觀 盤後挫逾2%

蔚來汽車 (NIO-US) 周二 (9 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，整體表現優於市場預期，不過預估第四季交車量與營收有可能低於第三季，盤後股價應聲下挫逾 2%。

蔚來截至 9 月 30 日的第三季營收為人民幣 98.05 億元 (約 15.2 億美元) ，年增 116.6%，優於市場預期的 14.6 億美元，第三季每股虧損為 0.06 美元，優於市場預期的虧損 0.1 美元。

車輛銷售方面，蔚來第三季交車量達 24439 輛，季增 11.6%，年增 100.2%。電動車毛利率達 18%，季減 2.3%，年增 3.5%。

展望未來，蔚來預估第四季營收介於人民幣 93.76 億至 101.05 億元 (約 14.55 億至 15.68 億美元)，財測區間低標較第三季下滑 4.4%；電動車銷量預估為 2.35 至 2.55 萬輛，財測區間低標比第三季下滑 3.8%。

馬斯克賣股消息波及週二電動車類股，蔚來下跌 5.93% 至 每股 40.64 美元；盤後公布較保守財測後，股價進一步下挫 2.44% 至每股 39.65 美元。

蔚來執行長李斌表示，市場實際需求仍強，10 月新訂單創下歷史新高。針對 10 月交車量年減 27.5% 至 3667 輛，蔚來表示，主要問題出在產線重組與升級、新產品上市準備以及供應鏈陰霾。

李斌說，蔚來將持續設法紓解供應鏈問題，以確保第四季的產能，目前正加速生產及技術開發，預計明年將推出由蔚來技術平台 2.0 打造的三款新車型。