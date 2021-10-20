小鵬：2025年新能源汽車將佔中國新車總銷量35%以上

小鵬汽車 (XPEV-US)CEO 何小鵬在路透社汽車峰會(Reuters Events Automotive Summit) 上表示，到 2025 年新能源汽車預計將佔中國新車銷售量的 35% 以上。

何小鵬指稱：「今年新能源汽車的整體銷售量略高於我們的預期。有鑒於目前銷售的趨勢，我對 2025 年該產業新能源汽車普及率的年增長更有信心。」

至於被問到晶片供應短缺的問題時，何小鵬認為未來 12 個月晶片供應仍將是一個挑戰，但情況將逐漸好轉。

在月初時小鵬公布 9 月份交車數量達 10412 輛，首度突破萬字頭，較 8 月份成長 44%，與去年同期相比成長 199%，已連續 15 個月年增率翻倍。

而小鵬今年 7～9 月累計交車數量達 25666 輛，季增 48%，單季交車數量已接近 2020 年全年的交車數。今年前九個月的累計交車數則為 56404 輛，超越去年全年交車數的 2 倍。

何小鵬看好中國新能源車市場，主要因為中國政府積極投入推廣新能源產業，當中包含電動車、插電式混合動力汽車和氫燃料電池汽車，並結合碳中和、碳達峰，以達對抗環境污染目標。

中國汽車工業協會指出，到 2021 年底，中國新能源汽車銷售量可能會由去年的 140 萬輛增加到 300 萬輛；資料顯示，今年前九個月新能源汽車銷售量佔中國整體市場銷售量的 11.6%。

此外，小鵬汽車已將目光放在下一世代的汽車發展上，其支持的獨角獸企業－小鵬匯天在最新一輪的融資中已募得超過 5 億美元。小鵬匯天的創辦人兼總裁趙德利稱，該公司的下一代模型將是整合飛行器和汽車，專為低空飛行和道路駕駛而設計，該公司計畫在 2024 年正式推出這款飛行汽車。

