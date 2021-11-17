〈能源盤後〉OK繃不濟事！美釋出SPR可能性降低 WTI收逾1週低點 但Brent收高

週二 (16 日) 交易，原油期貨價格漲跌互現，WTI 原油價格收在逾 1 週低點，但歷經 2 日走低的 Brent 原油終於收高。

美國眾議院多數黨領袖 Steny Hoyer 的言論令美政府動用戰略石油儲備 (SPR) 以抑制汽油價格的可能性下降，因而讓石油找到支撐力。

然而，國際能源署 (IEA) 預期，原油產量的增長將有助於緩解全球供應緊繃的情況，從而對價格構成一定壓力。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「市場現在覺得，美政府動用 SPR 的可能性下降，因為對於汽油價格高昂問題，這招只不過是貼上 OK 蹦。」

Steny Hoyer 向媒體表示，他不認同參議院多數黨領袖查克舒默 (Chuck Schumer) 最近關於利用 SPR 降低汽油價格的呼籲。

此外，在參議院委員會關於國內和國際能源價格趨勢的聽證會上，美國能源資訊署 (EIA) 代理署長 Stephen Nalley 表示，釋放 SPR 將只會有短暫效果。

「顯然，常識還是會戰勝一切，因為大家都知道利用 SPR 來降低汽油價格，這僅是在傷口上貼塊 OK 繃，不會解決根本問題。」Flynn 說。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 12 美分或近 0.2%，收每桶 80.76 美元，為 11 月 4 日以來最近月 WTI 期貨的最低收盤價。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 38 美分或 0.5%，收每桶 82.43 美元。

由於全球原油供應出現復甦跡象，這兩大基準原油早盤均走低，WTI 盤中低點達 80.03 美元。

” 施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 每日報告寫道：「OPEC 和 IEA 的月報均指出，全球石油市場今年年底前可能變成供過於求，OPEC 的理由是現行的疫情讓需求復甦很脆弱，而 IEA 的理由是近期強勁的增產趨勢，尤其是美國以外地區的增產。」

「美國的海上生產已經自 Ida 颶風的影響中強力復甦回來，而二疊紀地區的產量在過去幾個月中強勁增長。」她補充，美政府預估 12 月二疊紀石油產量將創下歷史新高。

EIA 在週一公布的月報中預估，二疊紀地區的石油產量 12 月增加 6.7 萬桶 / 日，達到 495 萬桶 / 日。

IEA 週二公布月報，指出全球石油市場供需緊繃的局面可望緩解。IEA 預計，2021 年剩餘時間產量將增加 150 萬桶 / 日，其中美國、沙烏地阿拉伯和俄羅斯大約占該份量的一半。

Flynn 表示， 「IEA 確實指望美國能源生產商填補空缺，但可能對明年的發展前景太過樂觀了，尤其是在拜登政府的新規定出台之後。」

OPEC 在上週公布的月報中，以高價影響為由，削減了今年成長的預期。

交易員還關注與伊朗有關的事態發展。 《華爾街日報》週二報導，伊朗已重啟其核計畫先進零件設備的生產工作，降低了伊朗與世界強權恢復 2015 核子協議 (旨在遏制伊朗的核計畫) 之可能性。

與此同時，美國零售銷售數據優於預期，這讓 Fed 在談到削減購債規模和升息的時候，有一些轉圜的餘地。

聖路易斯 Fed 總裁 James Bullard 週二建議，Fed 明年應升息 2 次並加速其購債縮表速度。Flynn 表示，這些評論令油價在週二早盤走低。

其他石油大宗商品價格

12 月交割的天然氣期貨價格大漲 3.2% ，收每百萬 Btu 5.177 美元。

此前德國監管機構暫停了將天然氣從俄羅斯輸送到德國的 Nord Stream 2 管道的認證程序，激勵歐洲天然氣價格上漲。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9%，收近每加侖 2.35 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2.431 美元。

EIA 週三將發布上週美國石油供應數據。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (11/12 止) 美國原油庫存下降 250 萬桶、汽油下降 10 萬桶、蒸餾油下降 130 萬桶。

然而，API 週二稍晚公布，上週美國原油庫存增加 65.5 萬桶、汽油庫存減少 49.1 萬桶、蒸餾油庫存增加 10.7 萬桶，以及庫欣石油儲備中心庫存減少 280 萬桶。