聯合國回應馬斯克 交代如何用66億美元解決飢荒問題

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 日前告訴聯合國，希望他們能明示解決全球饑荒的方法，而聯合國也已經向這名全球最富有的人作出回應。

聯合國世界糧食計畫署 (WFP) 署長畢斯利 (David Beasley)，在上 (10) 月 26 日公開點名全球首富馬斯克，期盼他能捐出 60 億美元來幫助解決全球饑荒。馬斯克也在 31 日霸氣回應，如果畢斯利能清楚交代資金用途，他就馬上賣出特斯拉股票並捐出款項。

聯合國面對馬斯克所提出的挑戰，也於 11 月 15 日作出回應，內容提到價值 66 億美元的投資計劃，可讓 43 個國家的 4200 萬人免於飢餓。

此外，畢斯利也在推文提到，雖然這個飢荒危機緊急且史無前例，但是可以避免。他也再度向馬斯克喊話，寫道「我們隨時準備好和你 (指馬斯克)、還有其他認真看待拯救生命的任何人進行對話，為避免 2022 年的飢荒危機，需要有 66 億美元。」

畢斯利推文 (圖片擷取自 Twitter.com)

WFP 在一則標題為「A one-time appeal to billionaires」的文章呼籲全球富豪們能響應捐款數十億美元，來幫助解決飢荒問題。文內提到，有 35 億美元將花費在糧食購買及其運送，另外在現金及糧食兌換券等方面需花費 20 億美元。